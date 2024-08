“Parece que no la soporta”, el gesto de hijo de Ben Affleck con JLo tras el divorcio que generó polémica

Aunque Jennifer López y Ben Affleck se divorciaron, sus hijos siguen pasando tiempo juntos, tanto entre ellos como con los famosos.

PUBLICIDAD

Y es que Emme, hija de Jlo y Fin, hija de Ben Affleck fueron captadas juntas recientemente dando un paseo por su vecindario, luciendo felices y dejando ver la gran amistad que hay entre ellas.

Además, hace unos días Violet fue captada luciendo el vestido que JLo llevó hace un año, dejando ver que se lo regaló y ella lo luce con estilo y elegancia, y no es la única que ha recibido un lindo gesto de su ex madrastra.

Y es que la cantante y el hijo menor de Ben y Jennifer Garner, Samuel, fue captado de compras con Jennifer.

“Parece que no la quiere”, hijo de Ben Affleck pasa tiempo con JLo, pero este gesto desató polémica

Jennifer López fue captada llegando a la casa de Jennifer Garner mientras dejaba a su hija Emme y recogía al hijo de Ben, Samuel de 12 años.

La actriz y cantante llevó al hijo de su ex de compras y paseo y se veía que ella estaba muy atenta al adolescente, tratando de hacerlo sentir bien.

Sin embargo, aseguran que él no se veía tan cómodo y feliz, especialmente por un gesto, y es que ella lo abrazó, pero él ni la tocó, aunque sí le pasó el brazo por detrás, pero no la tocó y además lucía serio.

PUBLICIDAD

Por esto dicen que aunque JLo se esfuerza, y siempre lo ha hecho por caer bien a los hijos de Ben y tiene gestos lindos con ellos, parece que el pequeño ya no la quiere tras el divorcio.

“Ajá y la mano de el niño q no se atrevía a tocarla”, “él ni la quiso abrazar, parece que no la quiere”, “Esa Señora es Muyyyyy Mala Influencia para los niños!”, “el niño no se ve feliz, está obligado ahí”, “Espero que no usen los chicos a beneficio de la prensa😢”, “parece que no la soporta, no se ve feliz”, “pobre chico, no se ve nada feliz y menos con los paparazzis”, “esa mujer solo los usa para su beneficio”, “él no se ve feliz allí, se nota que lo obligaron”, y “como le hacen daño a esos niños”, fueron algunas de las críticas en redes.

A pesar de la separación, los adolescentes se han convertido en familia y siguen pasando tiempo de calidad, demostrando que siguen unidos.