¿No lo perdona? Sofía Vergara responde sobre su ex luego que este la desmintiera

Sofía Vergara y Joe Manganiello siguen dando de qué hablar pese a que ha pasado un año de su separación, pues luego que la actriz asegurara que su separación se dio debido a que este debe deseaba ser padre y ella no considera la maternidad a sus 52 años, el famoso decidió desmentirla.

El galán de Hollywood aseguró durante una entrevista que no buscaba ser padre junto a la colombiana pues ya lo habían intentado durante los primeros años de su matrimonio y este le habría asegurado que no la dejaría por esta situación.

“Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa”, aseguró.

Así reaccionó Sofía Vergara a las declaraciones de Joe Manganiello

Tras las declaraciones de Joe Manganiello, Sofía fue cuestionada sobre su postura al respecto durante una entrevista a la revista Variety y mostró su enojo.

“Al final del día uno nunca va a saber lo que él dijo realmente. Y qué voy a hacer, llamarlo”, preguntó, de manera contundente y también aseguró que no está segura de qué su ex haya dicho tales palabras.

“Ni siquiera sé si él dijo eso”, agregó para ponerle fin a los señalamientos.

Sofía y Joe tuvieron un matrimonio de al menos 7 años en los que se convirtieron en una de las parejas más elogiadas de Hollywood por lo que su separación causó gran asombro, mientras que ella aseguraba que habían tomado caminos diferentes debido a que ella no deseaba ser una “mamá vieja”.

Ambos manejan versiones diferentes de lo que los llevó al quiebre, pero lo cierto es que han decidido tomar caminos diferentes y ambos han encontrado nuevamente el amor. Él junto a la también actriz Caitlin O’Connor con quien se ha mostrado bastante enamorado y ella con el reconocido traumatólogo Justin Suliman, con quien fue vista en octubre de 2023.

Sofía sigue demostrando que no está dispuesta a que invadan su vida privada por lo que suele ser tajante con la prensa cuando indagan sobre ella.