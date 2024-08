¿Es brujería? Aseguran que este gesto que hace Karime sirve para alejar las malas energías.

Este miércoles a las 8:00 pm, (hora México) se conocerá quiénes serán los próximos nominados para la ronda de eliminación en “La casa de los famosos México”. Este martes 13 de agosto, “La Jefa” desenmascaró a varios participantes, quienes a propósito, no habían dado 100% de su potencial en la competencia con la finalidad de alterar los resultados.

A través del Instagram de “La casa de los famosos México”, se compartió un extracto del momento en el que queda al descubierto el plan de algunos, quienes “no apelaron al juego limpio y ese no es el espíritu que se desea en LCDLFM... Deja desazón e incertidumbre. Esta claro que no pueden negarse a participar en las pruebas de líder o las pruebas semanales que se desarrollan en grupo y, por supuesto, no es éticamente aceptable descubrir que no todos se hayan esforzado el 100%, totalmente a propósito”.

“En la prueba doble líder de ayer, algunos de ustedes confesaron no haber sido honestos a la hora de jugar en parejas, solamente, para evitar que su compañero se coronara como líder”, dijeron los conductores del reality show, y mostraron a Gomita y Ricardo Peralta confesándole a sus compañeros que fallaron adrede.

Ante estas situaciones de deslealtad, en otras oportunidades Karime Pindter ha recurrido “a la magia” para librarse de las malas energías, algo que también ha compartido con Briggitte Bozzo.

Así se blinda Karime de las malas energías

La semana pasada, Karime le indicó a la actriz venezolana, de 22 años, que repitiera varias veces un número: 5911 para protegerse de las malas energías, así como para que le dé la paz que está buscando. Esto se trata de los números de los ángeles. En las redes sociales se el tilda de bruja, por hacer estas acciones esotéricas.

Ahora se evidencia dos movimientos, que despertaron la curiosidad de los internautas, por lo hallaron las respuestas que buscaban. En uno de ellos, Pindter tocó su nariz tres veces, mientras conversaba con alguna de sus compañeras. Algos usuarios de Tik Tok aseveraron que se trata de una “contra”, para blindarse de las malas energías.

“Esto que hace Karime es una protección de las malas energías y, aunque es algo muy sutil, es muy poderoso porque rechaza cualquier energía negativa que alguien te quiera mandar. “Hay que recordar que la nariz es por donde respiramos y es por allí por donde también pueden ingresar las malas energías a nuestro cuerpo”, afirmó una joven en la red social china.

Aconsejó que se haga con el dedo índice de la mano dominante y repetir en la mente mientras se frota tres veces: “Regreso cualquier energía a su lugar de origen”. Pero también, en la gala de eliminación del pasado domingo 11 de agosto, se observa nuevamente a Karime haciendo un gesto con sus manos. Se trata de un mudra de canalización de energía.