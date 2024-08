¡Cada vez más parecidas! Hija de Edith González reaparece en video e impacta con su belleza

Edith González fue una de las actrices más queridas y respetadas de México, conocida por su belleza, talento y versatilidad en la pantalla. Se destacó desde muy joven en el mundo del espectáculo, comenzando su carrera a la edad de cinco años en la telenovela “Cosa Juzgada” (1970). A lo largo de su vida, dejó una huella imborrable en la televisión mexicana, protagonizando éxitos como “Corazón Salvaje”, “Doña Bárbara” y “Salomé”, que la consolidaron como una de las grandes divas de las telenovelas.

Sin embargo, más allá de su exitosa carrera, Edith González fue una mujer fuerte y luchadora, tanto en su vida personal como profesional. En 2004, se convirtió en madre de Constanza Creel, quien nació fruto de su relación con el político Santiago Creel.

Aunque la actriz siempre fue muy protectora de su hija, manteniéndola alejada del foco mediático y dándole una educación basada en valores y amor, el escándalo siempre las acechó, pues la sociedad exigía respuestas sobre la relación que tenía con el político y las implicaciones del nacimiento.

En 2016, Edith fue diagnosticada con cáncer de ovario, una batalla que luchó con admirable valentía. Lejos de esconderse, la actriz decidió enfrentar su enfermedad con optimismo y compartir su experiencia para dar fuerza a otras personas en situaciones similares. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, inspirando a muchos con su actitud positiva y su determinación de vivir cada día al máximo.

A pesar de su lucha incansable, la actriz falleció el 13 de junio de 2019 a los 54 años, dejando un profundo vacío en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus seguidores. La preocupación sobre su hija era latente sin embargo, ahora que ha dejado de ser una niña, ha demostrado que todas las enseñanzas y el recuerdo de su madre, la han convertido en una mujer con un futuro prometedor.

Constanza Creel reaparece y sorprende con asombroso parecido con su madre

Constanza se ha mantenido alejada de los reflectores sin embargo, las ocasiones en las que ha sido vista ha sido inevitable señalar su belleza y gran parecido con Edith. A sus 20 años, la joven ha desatado dudas sobre si seguirá los pasos de su madre y también ha dejado claro que además de la belleza, heredó su porte y buena educación.

Recientemente Constanza fue captada por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fe interceptada por reporteros, quienes la cuestionaron sobre la fundación creada en honor a la actriz.

En imágenes captadas por el programa Despierta América, se observa a la joven caminar en los pasillos de la terminal aérea pero ante los cuestionamientos, se limitó a decir que no quería hablar. “Por favor, no quiero hablar. Sin comentarios”, dijo Creel con suavidad.

Constanza Creel La joven fue interceptada por una reportera (Youtube)

Mientras que Constanza demostró gran templey amabilidad pese a estar en una incómoda situación, internautas señalaron a la reportera de “imprudente”. “Reporteros imprudentes con tal de tener una nota la mamá desde el cielo seguro los ve con mucha pena. Dejen a esta muchacha en paz!”. “Qué imprudente la señora al decir de su mama”. “Pienso que no es correcto esta importunando a la chica. Ella no es de medio, nunca lo fue y al parecer no tiene ni una mínima gana de ser. Hay que respetar su privacidad. No importa si es la hija de Edith. La actriz era su mamá, no ella. Se nota que no e gusta las cámaras y no se siente bien delate de una. Respete a la gente, su espacio y el derecho de ser una persona común”, se lee.