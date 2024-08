¿Seguirán juntos? Hay 5 razones por las que J.Lo y Ben Affleck podrían evitar separarse por completo

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una montaña rusa de emociones, escándalos y eventos mediáticos desde su inicio. Desde el primer romance en la década de 2000 hasta su reconciliación y boda en 2022, la pareja ha capturado la atención del público y de los medios de comunicación de manera intensa.

En los últimos meses, los rumores sobre el inminente divorcio de la cantante y el actor han ganado fuerza, con informes que sugieren que ambos han decidido poner fin a su matrimonio.

A pesar de que la noticia ha circulado desde mayo de 2024 y que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno, declaraciones de fuentes cercanas a la pareja aseguran que la separación es un hecho, pues ya habrían firmado los papeles. Con esto, sólo faltaría que los famosos lancen un comunicado, el cual se especula está contemplado en la recta final del verano (agosto-septiembre), según Page Six.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ahora, las cosas podrían estar dando un giro inesperado ya que Jennifer y Ben tendrían 5 buenas razones para evitar separarse por completo.

Por esto es que la separación definitiva de J.Lo y Ben podría cambiar

El que Lopez y Affleck retomaran su relación de pareja no sólo trajo consigo una renovación de su amor, sino el reto de unir dos familias. Sin saber qué les depararía el futuro, el actor, quien tiene tres hijos de su matrimonio con Jennifer Garner —Violet, Finn (anteriormente Seraphina) y Samuel—, y la cantante, madre de los mellizos Max y Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, lograron formar una familia en la que aseguraron el bienestar de sus hijos siempre sería una prioridad.

En varias ocasiones se vio a Violet y Finn pasar el día junto a Emme, mientras que Max compartía mucho en común con Samuel lo cual hizo ver que tanto Lopez como Affleck, estaban impulsando esa buena relación entre los suyos.

Del mismo modo, Ben de vez en cuando era quien se encargaba de llevar a sus hijos y a los de Lopez de paseo y ésta lo hacía con los de su aún pareja. Ahora, en medio de los rumores del divorcio, ha sido inevitable cuestionar qué pasará con la hermandad que han forjado sus respectivos hijos.

Recientemente Violet sorprendió al ser vista con un vestido de Jennifer Lopez y Finn, y Emme fueron vistos paseando juntos. Esto ha sido un recordatorio de que finalmente quienes se divorcian son “los padres”, no los hijos, razón por la que muchos defienden que se sigan viendo y divirtiendo como siempre, independientemente de las decisiones de J.Lo y Ben Affleck.

Eso sí, la unión de los jóvenes significaría en cierto modo, que Jen y Ben no dejarán de verse “para siempre” ya que deben seguir viendo por sus hijos así como sucede con el acuerdo de co-paternidad con sus exes, Marc Anthony y Jennifer Garner.

Por supuesto, la cosas no serán fáciles ya que recientemente un informe de TMZ asegura que la supuesta separación ha sido todo menos “amistosa”, señalando que “las líneas de comunicación están cerradas” entre el dúo y que “ya no se hablan” ni “en persona ni por teléfono”. Mientras tanto, Daily Mail afirmó que sus papeles de divorcio se han “finalizado, pero aún no se han entregado”.