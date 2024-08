“Qué asco”: Katy Perry presume aventura con Orlando Bloom, pero a él lo tunden por desagradable detalle.

La cantante Katy Perry lanzó la semana pasada su nuevo tema “Lifetimes”, un guiño a su hija, la pequeña Daisy Dove Bloom, de cuatro años, que tuvo con su pareja, el actor de Hollywood, Orlando Bloom. La canción forma parte del álbum que la estrella musical estrenará por completo el 20 de septiembre y que se llama “143″.

En un artículo de CNN, la cantante afirmó que la canción “se trata de encontrar ese amor profundo y satisfactorio de tu vida. Un alma gemela no siempre tiene que presentarse en forma de pareja: puede presentarse de diferentes maneras: un niño, un mejor amigo, una mascota”.

Y que para ella su amor infinito era el de Daisy: “Le pregunto todas las noches: ‘¿Me vas a encontrar en todas tus vidas?’ Ella dice que sí, y me siento hallada”, contó Perry. El video se grabó en Ibiza, España, donde aún se encuentra disfrutando de unos días libres junto a su otro amor, Bloom, con quien tiene ocho de relación, entre rupturas y regresos.

Esta parte del cuerpo de Orlando se llevó las críticas

La pareja aprovechó el verano para zambullirse en las aguas del océano, cerca de Cerdeña, desde un helicóptero. Esta loca aventura que grabada y fotografiaba, y ella lo compartió con sus 266 millones de seguidores de Instagram.

“Como las estrellas están en el cielo, tú y yo nos encontraremos el uno al otro en cada vida”, decía la leyenda que acompañó los clips, y que recibió muchos halagos, pero también repulsión por un detalle en el cuerpo de Orlando: su lengua. El actor de “El Señor de los anillos”, en uno de los videos, sacó por completo su lengua, que lucía sucia.

“Debe estar fumando”, “Lo mismo pensé, debe haber un cabr..🤢”, “¿La lengua se ve así?”, “la lengua sin cepillarse”, “Gente, usted tiene una hija que criar por amor” y “Qué asco” , fueron parte de los mensajes que le dejaron en la zona de comentarios.

Perry siguió a Bloom en este acto arriesgado, pues la estrella de cine estrenó este año la serie de Peacock “Orlando Bloom: To the Edge”, en la que él se arriesgó al practicar tres deportes extremos y en su momento le expresó a AP que “todos experimentamos miedo. La forma en la que enfrentamos este miedo es lo que nos define. (...) Nunca me sentí tan vivo estando tan cerca de la muerte”.

Katy y Orlando se conocieron en el 2016 en los Globos de Oro, cuando ella estaba sentada en una mesa junto a Denzel Washington. En la mesa vecina estaba Orlando, quien tomó la hamburguesa de la cantante. Ella le reclamó: “Espera, ¿quién?... ¡Oh, estás guapísimo! Bien, tómala”. Después se reencontraron en un evento donde ella le preguntó: “¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?’ Él me respondió: ‘Me gustas’ y el resto es historia”.