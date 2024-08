Sabine Moussier vivió en una mentira por 30 años: su padre biológico no era quien ella creía

A lo largo de su exitosa carrera en la televisión mexicana, Sabine Moussier ha encabezado el elenco de incontables telenovelas, pero ninguna ha sido tan dramática como la triste historia de su vida.

Y es que la villana de melodramas vivió en una mentira hasta sus 30 años cuando descubrió una impactante verdad: todo lo que sabía sobre su padre y su relación amorosa con su madre era falso.

La triste historia familiar de Sabine Moussier

Diana Sabine Moussier nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental. No obstante, cuando era pequeña, su madre decidió volver a su México natal.

En territorio mexicano, Moussier creció conociendo sobre su padre a través de las historias que su mamá le contaba. Pero, cuando tenía 30 años de edad, descubrió que cada cuento era mentira.

“Mi mamá se embaraza, la mandan a Alemania porque en ese tiempo no era bien visto (su embarazo) y claro, yo nazco allá. Pero la historia acá era de mi mamá en Alemania y de regreso (a México) me sacan un acta de nacimiento falsa donde yo me llamaba Diana Sabine Kronz Moussier... Yo me enteré a los treinta y tantos años”, reveló a Hoy en 2019, de acuerdo a Univisión.

La verdad salió a la luz gracias a una confesión

En esa entrevista, la antagonista de telenovelas como Abismo de pasión narró que su madre le confesó la verdad cuando ella decidió invertir todos los esfuerzos posibles por conocer a su papá.

Al comienzo, su progenitora le había afirmado que “con todo esto de la muralla (el muro de Berlín) que no sabía qué había pasado con él, pero que era maestro de alemán”.

Sin embargo, Moussier no se había desalentado. De hecho, hasta acudió a Talina Fernández, quien presentaba el programa que reunía familias ¿Qué crees?, para que la ayudara con su sueño.

Su tenacidad y persistencia con el tema orilló a su madre a revelarle la verdad: era cierto que había nacido en Alemania, pero su padre no era de origen alemán sino mexicano.

“Tu papá no se llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa, todo era falso, tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé dónde está, él se llama Francisco Javier Fernández”, compartió en un programa hace cuatro años, según recogió el medio citado.

La confesión dejó a Sabine totalmente impactada y desarrolló un gran resentimiento no solo hacia su madre, también al resto de su familia materna y su papá adoptivo, Rafael Rivero.

“Mi papá, el que me cuidó, el que me enseñó a bailar, a manejar, con el que hacía carreritas, él falleció hace un año, Rafa tuvo Alzheimer, me dolió, fue una persona a la que de repente le tuve mucho resentimiento, yo me alejé mucho de él, entonces cuando él murió para mí fue muy fuerte”, reconoció.

¿Sabine Moussier logró conocer a su padre?

Sin embargo, con el tiempo, consiguió perdonar a su madre y conoció en persona a su padre biológico. “No tengo nada en su contra, es un ser humano maravilloso y su familia todos me han abrazado, me han apoyado no sabes de qué forma”, contó en la entrevista.

“Mi nombre es Diana Sabine Moussier, tuve un papá por el que nací y que es muy lindo, casi no veo. Por otro lado, tuve un papá que me ayudó a crecer, a salir adelante y para siempre va a estar en mi corazón”, agregó.

“Después de todo el resentimiento que pude haber tenido y de todo el ataque, de todo lo fea que pude haber sido con mi madre, tengo una madre maravillosa, la respeto, la admiro, me hizo un gran ser humano”, concluyó sin poder contener el llanto.