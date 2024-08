“Qué irresponsabilidad”: Evaluna revela por qué no sintió miedo de no tener un parto médico pero las redes no la perdonan

Evaluna Montaner y Camilo han sido duramente criticados en redes por la manera en la que han decidido traer al mundo a sus dos hijas: Índigo y Amaranto al apostar por partos naturales y totalmente respetados, por lo que la cantante ha estado rodeada de sus familiares en medio de su proceso.

PUBLICIDAD

Sin ayuda de médicos, ni ningún tipo de asistencia en centro de salud, así se convirtió en madre la hija de Ricardo Montaner quien también decidió no tener controles a lo largo de su embarazo, situación que fue duramente señalada por tomar precauciones ante posibles inconvenientes.

“Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe; todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña”, llegó a revelar Evaluna sobre el nacimiento de Indigo.

Evaluna y la razón por la que no sintió miedo de no tener un parto médico

Evaluna y Camilo han decidido hablar sobre algunos detalles de su vida privada a través de su programa en Youtube ‘Vuelven los lunes de Camilo y Evaluna: La Familia’ y ahora han decidido revelar la razón que los llevó a tener a sus hijas en casa y por qué la cantante no sintió miedo de no tener un parto en un centro médico.

Camilo se encargó de realizarle algunas preguntas a su esposa de lo que fue el parto de su primera hija el cual se trató de 29 horas de trabajo de parto sin inducción y sin anestesia.

“¿Qué fue lo que te inspiró a ti a decir ‘yo quiero parir en mi casa y no en un hospital’?”, le preguntó Camilo.

“Creo que lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa, ella estudió para ser doula y siempre me compartió lo que estudiaba y a mi me parecía fantástico siento que desde muy chiquita cuando imaginaba mi parto siempre me lo imaginaba así, nunca me lo imaginaba en una clínica porque crecí con toda la información ahí”, dijo.

PUBLICIDAD

De igual manera, hablaron sobre el miedo al dolor que puede llegar a sentir una mujer y cómo Eva no sintió temor a no encontrarse en un hospital y aunque confesó que le tuvo miedo a esto durante todo el embarazo no sucedió cuándo llegó el día del nacimiento de su hija.

Según la artista estaba segura de la partera que la acompañó, quien llevaba el control y decidiría si era necesario acudir a una clínica, situación que no fue necesaria.

Aunque fueron muchos los elogios que Eva recibió por su fortaleza y determinación, no faltaron las criticas entre algunos usuarios por considerar innecesaria y poco responsable su decisión.