¿Por qué Gomita se retiró los implantes de senos que tenía? Deseaba que fuera su última cirugía

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha sido muy abierta con respecto a las cirugías estéticas a las que se ha sometido en su vida para cambiar su imagen y sentirse mejor consigo.

No obstante, una de las que más ha acaparado titulares sin duda fue la explantación de sus prótesis mamarias de más de 400 g la que se sometió a mediados del año pasado por un par de razones.

¿Por qué Gomita se retiró sus implantes de senos?

A través de un video publicado en su canal de YouTube en mayo de 2023, la influencer contó que había decidido retirarse los implantes que tenía desde hace años por motivos estéticos y de salud.

“¡Me voy a volver a operar! He tenido algunos problemas de piel que ya me está colgando…”, compartió en la grabación. Además, explicó que el problema inició con su pérdida peso.

Y es que, en septiembre de 2021, se sometió a un bypass gástrico que la ayudó a perder varios kilos rápidamente. “He estado bajando de peso todavía, pero tengo bastante piel”, agregó.

“La parte que más he tenido es en las boobies. Yo traigo 460 gramos…, pero ahorita que he estado bajando de peso, me sobra demasiada piel, mi ubre ya está en la panza, ya llega al suelo”, detalló.

“Estoy buscando una solución para sentirme más cómoda”, reveló. La famosa además explicó que la solución no podría ser un brasier debido a que no le gustan y no corregiría el inconveniente.

En ese entonces, también comentó que había visto casos de mujeres en EE. UU. que se quitaron los implantes porque les habrían causado problemas de salud. En su caso, dijo tener fallas de memoria.

“He estado teniendo problemas de memoria, de que se me olvidan las cosas que ya le platiqué a gente... Hay cosas que me están choqueando muy cañón”, confesó en el audiovisual.

“Sí me las quiero quitar, si ya me quité las de las nalg…, ahora me quiero quitar los implantes de las boobies”, afirmó. Al mes siguiente, publicó videos en donde documentó el procedimiento médico para reducir el tamaño de su busto y ajustar la piel de la espalda y parte del posoperatorio.

En uno de ellos, la expayasita volvió a contar sus razones para someterse a este procedimiento tras recibir críticas. “Yo me hice una cirugía que es un bypass y bajé muchísimo de peso”, recordó.

“No les puedo mostrar la tet… como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueo, es diferente. Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, solo yo sé por qué me someto a una cirugía”, enfatizó.

Gomita luego subió un video en sus redes en donde aparece bailando con un pastel en forma de senos con un brasier rojo y un par de implantes mamarios que aparentemente eran los que tenía.

“Gracias por todo, nenas. @davenbornmx gracias a mis doctores por hacer el mejor trabajo”, escribió al pie del post como despedida. La conductora luego dio más detalles sobre la operación.

En una entrevista con Al rojo vivo, la celebridad reiteró que se retiró los implantes que tenía debido a la piel que le “colgaba”, pero aseguró que no perdió las curvas de su pecho completamente.

“Tenía muchas ganas de quitármelos por completo, pero realmente no se iba a ver como yo quería”, contó a Idaly Ferrá. El cirujano David Montemayor, uno de sus médicos, explicó el procedimiento.

“Se retiraron los implantes y se hizo una reducción y un levantamiento del busto. A veces, se escucha muy fácil quitarse los implantes, pero a final de cuentas los pacientes están acostumbrados a traer cierto volumen.También para evitar cicatrices más extensas”, expuso a la emisión de Telemundo.

Mauro Reigenborn, otro de los cirujanos a cargo de su operación, agregó que también fue por salud. “Hay una tendencia. Es una cuestión de salud y hay una frecuencia muy alta, sobre todo en pacientes que ya están comenzando a tener un chequeo o un control”, declaró.

Gomita además compartió entonces su deseo de que esta fuera su última cirugía, algo que reiteró en otra entrevista a TVyNovelas. “En general, todos los que me hago son procedimientos dolorosos. Todas las cirugías duelen, pero el resultado es hermoso”, contó.

“Espero que ya (no venga) ninguna cirugía, ya no quiero otra. Por eso busqué a los mejores doctores para someterme a esta reducción; estoy contenta con todo lo que me hecho”, concluyó.