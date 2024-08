¿Por qué Chris Hemsworth pasó solo su cumpleaños? Así lo celebró y envió un poderoso mensaje

Uno de los actores más talentosos y guapos de Hollywood sopló ayer domingo 11 de agosto las velitas para celebrar un año más de vida. Se trata de Chris Hemsworth, quien llegó a los 41 años, pero lo festejó de una forma muy inesperada, tanto para él como para muchos.

Cuando se trata de cumpleaños, todos esperamos hacerlo al lado de quienes más amamos, quienes se reúnen para recordarnos lo especiales que también somos para ellos, es por esto que pasarla solo es como “lo más triste” que nos puede pasar ese día.

Pues, esto fue exactamente lo que le pasó a Chris, quien no tuvo a nadie a su alrededor para cantarle el “Happy Birthday”, recibir abrazos y apapachos al iniciar el día. El actor publicó en su cuenta de Instagram algunas historias con los mensajes de cariño que recibió por parte de sus seres queridos durante todo el domingo.

Por supuesto, que su esposa, la actriz española Elsa Pataky, le dedicó un lindo y corto mensaje en su Instagram, que acompañó con algunas fotos inéditas de él y ellos como pareja desde hace 14 años. “Feliz cumpleaños al marido y papá más divertido del mundo @chrishemsworth. La vida es mucho mejor cuando nos reímos juntos”, le dedicó Pataky.

Pero, este lunes 12 de agosto, Hemsworth compartió un reel que conmovió. Se trató de un video en el que está solo en casa y al que le puso de leyenda: “Gracias por todo el amor de cumpleaños. Salud por otra vuelta alrededor del sol ☀️”.

En el clip afirmó: “Solo quería dar las gracias por todo en mi cumpleaños. Me encantan todos sus deseos. No conseguí ninguna foto ayer. Así que fui y me compré un pastel y pensé hacer una pequeña celebración privada. También compré champaña y flores. Cada día que pasa el circulo de las personas que amas se reduce más y más, por eso estoy yo solo, pero no hay por qué preocuparse porque como dije compré pequeño pastel, una burbujeante champaña y las coloridas flores. Gracias. Feliz cumpleaños, Chris”.

¿Por qué celebró su cumpleaños si su familia?

El actor estuvo solo sin su esposa y sus tres hijos por una razón muy poderosa y que no es por una separación, sino porque Elsa retomó su carrera y ahora está grabando una serie en su natal España, donde Chris también estuvo por algún tiempo con ellos en su casa española, pero por compromisos laborales tuvo que partir.

Pataky forma parte del elenco de la nueva serie “Matices”, junto Luis Tosar, Maxi Iglesias, Raúl Prieto, entre otras. Y si ahora estás cerca de Salamanca, podrás verla disfrutar incluso de una tuna, aseveró el portal Glamour.

“¡Qué feliz de estar rodando de nuevo en España con un reparto tan increíble!”, escribió recientemente la artista de 48 años, quien está filmando la programación en Salamanca y Zamora. También manifestó en Instagram que está “trabajando, entrenando fuerte y disfrutando de España”, donde estará hasta que finalice el verano, aproxidamente en un mes.