Mejor amigo de Belinda sale en su defensa y pone en su lugar a Verónica del Castillo

Unas fuertes declaraciones contra la cantante Belinda hechas por la periodista Verónica del Castillo, hija del actor Eric del Castillo, desataron la controversia en las redes sociales el fin de semana, pues especuló que la artista, al parecer, se fue de la vivienda que tenía alquila sin pagar las deudas. Además, opinó sobre las relaciones amorosas de la también actriz.

En encuentro con la prensa, la profesional de la comunicación habló de cómo los miedos, causados por el intento de secuestro que sufrió y la “Chapo novela” (la historia que vivió su hermana Kate del Castillo tras su encuentro con el narcotraficante y por el que fue juzgada) le pasó factura a su salud y enfermó gravemente.

Fue consultada sobre el podcast Anabel Hernández, quien señaló que Belinda “tuvo una amistad con Iván Archivaldo al menos hasta 2022″. Del Castillo no dudó en responder: “Creo en todo lo que ella publica, y la verdad que la experiencia que yo tengo con Belinda, no la conozco, pero ella vivió en la calle donde vivían mis papás (El Pedregal), creo que se fue sin pagar rentas, y si es un poquito como...”.

Detalló que supo de las deudas porque sus padres estaban involucrados en la administración de la cuadra. Además, acotó: “Dos o tres personas por fuera me han dicho como que no es una mujer que cumpla en lo que queda, y una cosa es eso y otra que tenga nexo. Pero, no hay que dejarse llevar porque la gente también se dejó llevar en el caso mi hermana por esas falsas alarmas y resultó que era inocente”.

Los periodistas le recordaron que “lo que hizo tu hermana sí sucedió y hay evidencias, pero acá como que no” y Verónica, entre risas, le echó más leña al fuego: “Como que con todos los señores con los que ha estado involucrada como que sí le saca un poco de dinero. Van creer que todas somos iguales o que me enseñe”.

El mejor amigo de Belinda la defiende, mientras ella calla

Hasta ahora Belinda no se ha pronunciado sobre las fuertes afirmaciones que hizo Verónica, quien da conferencias sobre empoderamiento de la mujer. Pero, su mejor amigo, Beto Razcón, sí salió en su defensa, y a través de un comentario en las redes sociales le envió un contundente mensaje a la hija de Eric.

Amigo de Belinda la defiende de Verónica del Castillo Mejor amigo de Belinda sale en su defensa y pone en su lugar a Verónica del Castillo, quien acusó a la cantante de mala paga y sacarle dinero a sus parejas. (Instagram @verodelcastillo @belipop @betorazcon)

Beto le escribió en uno de las publicaciones que Verónica hizo en su Instagram: “Estoy leyendo la de bio de tu perfil y me sorprende que siendo una señora que podría ser nuestra mamá, te refieras a Beli con tanto odio, sin que te conste lo que estás diciendo. ¿A caso tú le restantes que no pagó renta? Para ser ‘escritora, conductora y periodista’ y demás, deberás saber que como comunicadora no puedes estar lanzando comentarios solo porque sí o porque te cae mal alguien”.

Mas todo no acabó allí y le espetó: “Personalmente te puedo decir que Beli es la persona con más ‘palabra’ que conozco. Me sorprende que, siendo la creadora de ‘Neuro abundancia’, no haya congruencia en tu lóbulo frontal, ni tengas un buen control con tu lóbulo temporal. Con todo esto, no tiene sentido que estés dando conferencias ‘rompiendo cadenas y ayudando a mujeres’, usando términos del sistema nervioso que no aplicas”.