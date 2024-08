“Me dijeron vulgar”: Wendy Guevara revela la vez que Nicola la defendió y despierta suspiros entre fans

Wendy Guevara ha sido un nombre destacado en el mundo del entretenimiento después de convertirse en la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, pero sus ocurrencias siempre vuelven a traerla a primera plana como fue la reciente conversación con Paola Suárez, que ha llamado la atención de sus fans.

Durante esta charla, la influencer compartió una experiencia incómoda que vivió en un centro nocturno, o antro, de Polanco, donde le negaron la entrada, generando indignación colectiva.

Así fue la experiencia de Wendy Guevara donde Nicola Porcella salió a defenderla

“Deja que vayas a un antro de aquí que son, no tú no sabes, no dejan entrar a las personas (…) esos guardias eran los que estaban en Acapulco a un lugar donde siempre estaba Luis Miguel y a ese antro donde vamos según va la gente más pudiente de toda Ciudad de México”, comentó en un video viral en TikTok.

“Les dicen a las muchachas ‘tú vienes muy vulgar, no puedes pasar’ (…) Cuando yo llegué no me dejaron pasar y Nicola se atacó y dijo ‘¿Qué? ¿cómo no vas a dejar entrar a Wendy?’ y sale el gerente y me da una disculpa”, narró la famosa.

Este momento no solo resaltó la lealtad de Nicola Porcella, sino que también deja entrever el fuerte vínculo que ambos desarrollaron durante su participación en el reality show, lo cual ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance entre ellos.

La dinámica entre Wendy y Nicola ha cautivado a los espectadores desde el programa, donde ambos se apoyaron en diversas situaciones y se mostraron como un par casi inseparable, llegando hasta darse besos cómplices. A pesar de que la naturaleza de su relación ha sido objeto de rumores, los fans no pueden evitar soñar con la idea de que hay algo más allá de la amistad entre ellos.