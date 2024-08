Gloria Trevi celebra el cumpleaños de su hijo menor, pero trolearon a Niurka por este motivo

Este domingo 11 de agosto fue un día de mucha felicidad para la cantante Gloria Trevi. Celebró la vida de su hijo menor Miguel Armando, y por supuesto que no lo pasó por alto. Ella, junto a su familia, lo hicieron sentir muy especial, algo que no dudó en compartir con sus seguidores en Instagram.

La artista de 56 años publicó dos videos y cuatro imágenes del momento en el que cantaron el cumpleaños. Miguel estuvo rodeado de su abuela, su madre y hermano Ángel Gabriel Gómez. La también actriz tuvo tres hijos. La mayor se trató de Ana Dalay, a quien murió a los pocos días de nacida en 1999.

Luego, mientras Gloria estuvo en la cárcel al ser investigada por trata de personas en Brasil, llegó la luz a su vida con Ángel Gabriel. Nació dentro de la prisión en el 2002. No se conoce quién es su padre. Él ha seguido los pasos de su madre, y el talento por la música lo lleva en la sangre. Así que, en el 2021, lanzó ‘Si te encuentro sola’.

En el 2005, otro pequeño llegó a la vida de Trevi. Miguel Armando Gómez. Su padre es Armando Gómez, actual esposo de la intérprete de “Voy a traer el pelo suelto”. Nació en Texas, Estados Unidos. También le encanta la música, pero le gusta más el mundo anglosajón. Ambos hermanos cantaron junto a su madre, cuando estuvieron de invitados en el reciente programa “Juego de Voces”, en el que artistas consagrados concursaban junto a sus hijos en un show de talento.

“¿Por qué no veo a Niurka por ahí?

Como suele ocurrir cuando los famosos publican los cumpleaños de sus hijos, los seguidores escriben sus felicitaciones y dejan los buenos deseos, pero en esta oportunidad, aunque algunos lo hicieron, fue la actriz Niurka Marcos, quien se convirtió en la protagonista en la celebración de Miguel Armando.

“¿Y por qué no veo por ahí a Niurka? 🤔”, “No veo a Niurka por ningún lado 😨”, “Es que Niurka va pero a los cumpleaños de Ángel Gabriel 🤣”, “Yo no veo a mamá Niu”, “¿Dónde está @niurka.oficial? Entonces, todo era mentira, y no estaba en TODOS los cumpleaños de sus hijos”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

Pero, por qué recordar a Niurka en una celebración del hijo de Gloria Trevi. Pues los usuarios de redes sociales sí que tienen buena memoria y recordaron a vez que la vedette cubana aseguró que ella y Gloria eran las mejores amigas. En el 2014, Marcos aseveró: “Gloria Trevi es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”.

Sin embargo, nadie le creyó y se burlaron, pues aseveraron que no existían pruebas sobre el lazo que las unía. Gloria no dijo nada y Marcos tampoco mostró fotos, pero el mismo tiempo se encargó de darle la razón a la también actriz.

Cuando Gloria visitó de sorpresa “La casa de los famosos”, el año pasado, abrazó muy tierna y efusivamente a Emilio Osorio, el hijo menor de Niurka. También convirtió a la cubana en su invitada de honor en un evento que tuvo en Mérida, México y así la presentó: “En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”. Mama Niu se echó a llorar.