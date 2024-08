“Otro Nodal”: Mauricio Ochmann derrocha amor con nueva novia y por esto señalan que su futuro “no pinta bien”

Mauricio Ochmann ha acaparado la atención mediática con su reciente romance con Lorena González, ya que la relación fue confirmada unos meses después de la ruptura con Paulina Burrola. Mientras muchos esperaban que el actor pudiera reconciliarse con Aislinn Derbez, dado el tiempo que pasaron juntos tras la soltería del actor, ambos aclararon que su vínculo era simplemente cordial, recordando que además tienen un acuerdo de co-crianza por el bienestar de su hija Kailani.

Si bien Ochmann era considerado un prospecto ideal por muchos, las opiniones se divieron en cuanto comenzó a circular la noticia de un posible noviazgo con Lorena, hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, quien corroboró la noticia a la revista mexicana ‘Quién’. “¡Sí, estamos muy contentos!”, dijo al medio de comunicación.

Por su parte, el actor ha tardado más en revelar su sitaución amorosa con González, pues sólo se ha limitado a mostrar pequeños vistazos de que están juntos.

Ahora, de la forma más inesperada, Mauricio ha publicado las primeras imágenes con su novia, desatando críticas y comparaciones con Christian Nodal, a quien han señalado en redes sociales de ser “emocionalmente inestable”.

Mauricio Ochamnn El actor gritó a los cuatro vientos su amor por su nueva novia (Instagram)

“Y tanta crítica para NODAL, si este está igual”. “Es como la versión fifi de nodal”. “La versión bonita de Nodal”. “Ese se la pasa con una tras otra”. “Está igual que Nodal saltando de una a otra. Eso no pinta bien”. “una relación sin futuro como la de Ángela y Nodal”, se lee en redes sociales.

Mauricio Ochmann haía sido criticado por tanto secretismo

Todo parece indicar que Mauricio Ochmann y Lorena González han decidido dejar atrás la discreción y mostrarse abiertamente como pareja. Y es que ahora su reciente entrevista conjunta y las primeras fotos que Ochmann publicó en Instagram, donde se les ve disfrutando de un paseo romántico tomados de la mano, han hecho que muchos señalen que “no durarán”.

En una de las imágenes, Ochmann expresa su amor de manera pública con un emotivo “You @lologlez”, subrayando la conexión y el cariño que existe entre ambos. A pesar de que no han detallado la etapa exacta de su relación, las fotos y las apariciones públicas indican que están disfrutando plenamente de su tiempo juntos.

“Tanto secretismo para qué? Pareciera que él no quiere mostrarse en una relación estable”. “Eso no pinta bien. Él sale de una relación y se va a otra. No tiene compromiso”, expresan internautas en redes sociales.

Hace poco se reveló que Lorena ya ha conocido a Kailani, la hija de Ochmann y trascendió que se llevan muy bien, lo que indica un avance significativo en su relación. “Yo estoy muy contento, estoy feliz, disfrutando mucho. Ahí vamos disfrutándonos, ella está contenta conmigo y estamos contentos todos. Ahí está Kailani, se llevan muy bien, se quieren mucho”, dijo Mauricio Ochmann.

Lorena González es hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres pero tiene una sólida formación en Ciencias de la Comunicación y una maestría en actuación, construyendo una carrera notable tanto en el entretenimiento como en el ámbito empresarial. Su presencia y éxito en estos campos han contribuido a la creciente fascinación del público por su vida personal.