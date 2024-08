Las 5 mejores películas basadas en un libro que se estrenaron este 2024 perfectas para un maratón

Con cada nuevo año, la cinematografía se renueva con una infinidad de estrenos, ofreciendo comedias, dramas y hasta terror, pero siempre existe un lugar especial para las adaptaciones cinematográficas basadas en libros. En 2024, diversas películas han llegado a la gran pantalla, entrelazándose con historias literarias que han cautivado a miles alrededor del mundo.

Películas basadas en un libro que se estrenaron este 2024

Argylle: agente secreto

Esta cinta combina el debut cinematográfico de Dua Lipa con una trama llena de intriga. Esta película está basada en la novela homónima de la enigmática autora Elly Conway, cuya identidad ha generado rumores y teorías. La historia sigue a Argylle, un agente secreto con un pasado misterioso que lo lleva a una trama internacional llena de persecuciones. Disfrútala en Apple TV.

El astronauta

Estrenada el 23 de febrero, presenta a Adam Sandler en un papel diferente, donde protagoniza una aventura en el espacio acompañada por una peculiar compañía: una araña gigante. Adaptada de la novela “Spaceman of Bohemia” de Jaroslav Kalfař, la película plantea una reflexión sobre la soledad y ya está disponible en Netflix.

It Ends With Us

En 2016, It Ends With Us, el libro de Colleen Hoover, se colocó como uno de los best sellers del momento. Sigue la vida de Lily Bloom, una florista que gracias a una serie de sucesos redescubrirá el significado del amor, y gracias al buen recibimiento por la crítica, recién se acaba de estrenar en cines con Blake Lively como protagonista.

Observados

Por último, “Observados” es una adaptación del thriller de fantasy y terror de A. M. Shine. Estrenada el 7 de junio de 2024, la historia centra a Mina y un grupo de personajes atrapados en un bosque siniestro, siendo vigilados por misteriosas criaturas. Su tensión y elementos de horror te mantendrán inquieto, aunque por el momento, aún no está disponible en plataformas de streaming.

The Idea of You

Esta película cuenta la historia de un romance prohibido entre una curadora de arte y una joven estrella, capturando el núcleo de las relaciones modernas. Basada en el libro de Robinne Lee de 2017, “The Idea of You” destaca por ofrecer una perspectiva fresca sobre el amor y la ambición. Anne Hathaway brilla en esta producción, que se puede ver en Prime Video.