La anticipada adaptación cinematográfica de la novela It Ends With Us ha generado gran expectación, pero los rumores sobre tensiones entre los protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni, han acaparado los titulares. Según múltiples fuentes, la relación entre ambos actores, quienes también son productores de la película, ha sido todo menos armoniosa. Baldoni, quien además de protagonizar la película también la dirigió, habría creado un ambiente “extremadamente difícil” en el set, lo que supuestamente hizo que Lively se sintiera incómoda.

Blake Lively, de 36 años, se unió al proyecto poco después de dar a luz a su cuarto hijo, Olin, con su esposo Ryan Reynolds. Las primeras imágenes del rodaje mostraban a Lively con atuendos que algunos fans calificaron de “poco favorecedores”, lo que la llevó a utilizar su propio vestuario, incluyendo prendas de su esposo y su amiga Gigi Hadid. Sin embargo, un informante señaló que ciertos momentos en el set hicieron que Lively se sintiera incómoda con su cuerpo postparto, aumentando las tensiones con Baldoni.

Afirman que se vivió un ambiente ‘incómodo’ entre Blake Lively y Justin Baldoni en el rodaje de ‘It Ends With Us’

A pesar de estos rumores, quienes han trabajado previamente con Baldoni, un defensor público de la vulnerabilidad masculina y la salud mental, aseguran que el actor y director nunca buscaría intencionadamente hacer sentir mal a sus compañeros. No obstante, la situación en el set aparentemente llegó a tal punto que, al finalizar el rodaje, no parecía haber mucho aprecio entre el elenco. Una fuente de la industria incluso afirmó: “No es solo Blake; ninguno de los actores disfrutó trabajar con Justin. No hablaron con él en el estreno”.

El lunes pasado, durante el estreno en Manhattan, Lively y Baldoni evitaron posar juntos, y Lively optó por compartir la alfombra roja con su coestrella Brandon Sklenar, su esposo Ryan Reynolds, y su amigo Hugh Jackman. Mientras tanto, Baldoni se presentó con su esposa Emily, quien tiene un pequeño papel en la película. Además, las apariciones promocionales de ambos han sido por separado, con Lively asistiendo a eventos en Londres y Dinamarca, mientras que Baldoni estuvo en Chicago.

La controversia parece haber llegado a tal punto que Baldoni, quien posee los derechos de la secuela It Starts With Us, ha mostrado dudas sobre dirigir un segundo filme. Durante una entrevista en el estreno de Nueva York, Baldoni expresó que Lively podría estar lista para asumir la dirección en el futuro, dejando entrever su posible retirada como director de la saga.

A pesar de las tensiones, It Ends With Us sigue generando expectativas, con un lanzamiento proyectado para recaudar entre $25 y $35 millones en su primer fin de semana. Mientras tanto, tanto los seguidores de la novela como del elenco permanecen atentos a las reacciones que esta adaptación cinematográfica generará en la gran pantalla.