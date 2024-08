¿Más guapo que Agustín? Así se veía Arath de la Torre cuando estuvo en Big Brother y era todo un galán de cine

Arath de la Torre ha quedado en la mira pública luego de convertirse en el líder del Cuarto Mar en ‘La Casa de los Famosos México’ y aunque para muchos ha dado un salto de su faceta como conductor a participante del reality, lo cierto es que no se trata de una experiencia nueva para el pues en el pasado ya había participado en Big Brother.

El presentador del programa ‘Hoy’ cuenta con más de tres décadas en la televisión mexicana por lo que no solo ha destacado como animador sino también como actor y contrincante en los realities . Su gran camino en el mundo del espectáculo empezó en la década de los 90 tras varios años formándose en el Centro de Educación Artística de Televisa para luego abrirse paso en el mundo de las telenovelas.

Así de guapo lucía Arath de la Torre en Big Brother

Luego de debutar en la televisión en 1994 con la telenovela ‘Agujetas de color de rosa’, Arath de la Torre se convirtió en uno de los rostros más guapos de los melodramas, catapultándose como uno de los talentos juveniles del momento, por lo que más tarde se le vio en reconocidas producciones como ‘Soñadoras’ (1998) y ‘Amigas y rivales’ (2001).

Tras robar miradas por su atractivo físico Arath formó parte de la primera edición del programa Big Brother VIP en 2002 donde compartió con otros famosos como Galilea Montijo, Facundo, Alejandro Ibarra, Arleth Terán, Alan, Lorena Herrera, Laisha Wilkins, Nailea Norvind, Víctor Noriega y Luis Gatica.

De la Torre logró llegar a la final gracias al apoyo del público la cual se disputó junto a Facundo y Galilea Montijo, sin embargo, fue esta última quien se convirtió en la gran ganadora, mientras que él se quedó con el tercer lugar.

La presencia de Arath no pasó desapercibida debido a lo guapo que lucía al aparecer todo un galán de cine y ahora a sus 49 años ha vuelto a los polémicos realities pero aunque prometía dar pelea por su personalidad decidió renunciar a LCDLF debido a la enfermedad que padece de Síndrome del Instestino Irritable y los problemas que enfrentó con algunos participantes.

“Ya pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo y el derecho a que sea aceptada. Ayer me sentí lastimado (…) Mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo, mucha gente que sufre mi enfermedad lo está viendo”, mencionó.

En cuanto a su vida personal se conoce que está casado desde el 2007 con la también actriz Susy Lu Chacón Peña con quien tuvo a sus hijos Gala, Lucca y Lía, pequeños que tienen gran parecido al famoso conductor.