¿Así nació ‘La Mala’? Aseguran que Belinda tuvo una relación con hijo de importante capo

En un giro inesperado, la cantante y actriz Belinda se ve envuelta en una controversia mediática, a la par del lanzamiento de su nuevo sencillo La mala y que presuntamente está inspirada en su vida amorosa, pero también en todos los comentarios que se han dicho de ella con el paso del tiempo.

“Tiene una letra muy poderosa, yo me identifico mucho con esta canción porque es cómo me siento”, aseguró la cantante sobre este proyecto recientemente. “Y la gente sí piensa realmente que tengo un hueco, que soy mala, que es una cosa que se ha dicho, que soy despiadada”, aseveró.

Belinda | (Instagram: @belindapop)

Curiosamente, este tema llega a la par de una polémica que salpica su vida y que dio a conocer la periodista mexicana, Anabel Hernández, quien reveló en su podcast Narcosistema, que Belinda habría tenido una relación con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del temido Cartel de Sinaloa.

Esto fue lo que dijo Anabel Hernández de Belinda

Hernández, en el segundo episodio titulado “¿Quiénes son Los Chapitos?”, profundizó en la estructura del cartel y de manera contundente, lanzó lo que muchos han calificado como “una bomba”. Se basó en testimonios de varios informantes, incluido un relato de Dámaso López Serrano, conocido como El Mini Lic.

Este, exoperador del cartel que actualmente se encuentra en libertad condicional tras colaborar con las autoridades estadounidenses, indicó que el joven “tuvo que ver” con Belinda, aunque sin ser testigo de encuentros directos entre ella e Iván Archivaldo.

“¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos?”, relata Hernández. “Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: No estuve ahí, pero lo que Iván me decía (que) con Belinda, él presumía”, agregó.

“Cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga, que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos”, manifestó la fuente de la periodista, según Univisión.

Presuntamente Belinda e Iván tuvieron un encuentro en 2022 “en una hermosa residencia en Altata, en la Bahía de Altata, un lugar que ahora está de moda en Sinaloa… Ahí en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, tuvo una cena romántica con la cantante Belinda”. Para lucirse con ella, le habría dado un reloj de más de 200 mil dólares a modo de regalo.

A pesar de que estos detalles han sacudido el ambiente del entretenimiento y del crimen organizado, Belinda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Anabel Hernández.