¿Alejando Sanz cenó con Shakira? Así le coqueteaba él al inicio y por eso piden que se “casen”

La locura se ha desatado esta semana con Shakira tras ser vista cenando con un misterioso hombre. Al día siguiente la noticia ya era viral y algunos medios corrieron el riesgo de arriesgarse a señalar que ese acompañante era nada más y nada menos que Alejandro Sanz.

Entre Sanz y la cantante colombiana siempre ha existido una química que traspasa a sus fans, quienes desde que ambos grabaron el famoso tema de “La Tortura” no dejan de especular que “son la mejor pareja”, “ellos tuvieron algo”, “están a tiempo de una relación”, “se ven muy bien y si se casan mejor”, mensajes que destacan en las redes sociales.

Lo cierto es que, aun cuando se especuló que era el interprete de “Corazón Partido” el que cenaba con Shakira y llenó de ilusiones a todas la fanaticada, este jueves el programa TardeAR acabó con las ilusiones y reveló que el acompañante nocturno no era Sanz, sino la ex pareja de la barranquillera, Antonio De La Rua.

No era Sanz sino De La Rua

El periodista del programa, Álex Rodríguez, especificó que Antonio era quien aparecía de espaldas en la foto y video previamente difundidos por medio de redes sociales y que, según sus fuentes, no se trataba de una cita amorosa, “se trataría de una relación puramente profesional desde hace tres meses”.

Según las fuentes consultadas por Rodríguez, De la Rúa estaría actuando como contable de Shakira, además de que ambos tienen una conexión de bastante confianza en la actualidad, reseñó el portal Infobae.

La decepción de los seguidores de Shakira de que no sea Sanz el que estuviera en la cena fue inmensa porque para muchos es una ilusión que se consolidara un amor entre ellos. ¿Desde cuándo viene esta percepción? Desde 2005 cuando los cantantes lanzaron juntos el ya mítico tema de ‘La Tortura’.

Rumores de amor entre Sanz y Shakira tienen años

En 2023 también se generaron rumores de relación entre Sanz y Shakira por una información que aseguraba que ella y el español habrían creado una empresa conjunta con la que querrían comprar una propiedad valorada en 20 millones.

“Quizás esta relación, con el único interés de comprar una propiedad, hace que los medios estén especulando por una posible relación entre ellos”, aseguró el periodista Álex Rodríguez en junio de 2023.

En otra oportunidad , se volvió a correr el rumor por frases filtradas de una canción de Shakira que los fans consideraron una indirecta para Sanz: “Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué” o “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo”.

En febrero de 2023 cuando “La Tortura” cumplía 18 años de su lanzamiento, Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram compartió un post rememorando aquellos felices tiempos. “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el artista.

Además, durante muchos años fueron vecinos en Miami, y ya entonces los rumores que aseguraban que había algo entre ellos eran frecuentes.