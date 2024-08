“Yo no pondría a hacer eso a mi hijo”: Sherlyn presume vacaciones con su hijo pero causa controversia por este motivo

La actriz y empresaria mexicana, Sherlyn, está entregada totalmente a la crianza de su hijo André, quien desde muy pequeñito ha estado en deportes extremos en los cuales su progenitora le ha enseñado a perder el miedo y ser valiente ante cualquier circunstancias.

PUBLICIDAD

En mayo de 2024, André cumplió los cuatro años y como acostumbra en las vacaciones de Verano, Sherlyn decidió irse con su hijo a disfrutar del mar y del esquí acuático.

La actriz se fue de vacaciones por varios días a Paraca, una ciudad de la costa oeste de Perú, conocida por sus playas espectaculares. Entre el mar, el sol, la arena y el deporte extremo, Sherlyn y André disfrutaron de ese paraíso espectacular.

Entre las imágenes que publicó la protagonista de la famosa telenovela “Clase 406″, hay un video donde André es lanzado al mar para aprender esquí acuático.

Vencer el miedo en el mar

En el video el niño muestra su destreza para nadar y mantener el equilibrio en el esquí, ayudado por una persona. André cae varias veces y vuelve a retomar sin miedo los esquí hasta lograr mantenerse en pie y disfrutar del momento.

“Que tu vida este siempre llena de primeras veces felices mi sol! @andrenuestrobebe”, escribió Sherlyn González en su cuenta de Instagram.

El video, lejos de causar polémica entre sus seguidores por el peligro que conlleva este deporte para un niño de 4 años, lo que recibió Sherlyn fue aplausos y halagos por enseñarle a su hijo a ser valiente y a no desistir hasta alcanzar el objetivo. “¡Campeón, lo hiciste fantástico!”, le grita su madre cuando llega de nuevo al bote tras realizar su aventura en el mar.

PUBLICIDAD

“André aparte de Súper atleta, será un hombre con valores, todo un caballero”, “Ese niño tiene tanta seguridad gracias a su gran mamá”, “Cuando este niño crezca, va a tener los mejores recuerdos de esa MAMÁ!!”, “Wow ke valiente el niño y ke valiente tu de mamá para dejarlo hacer eso yo no podría está muy chikito ❤️😍”, son algunos de los comentarios que recibió Sherlyn en su Instagram.

Sherlyn como madre soltera

Tras varias relaciones amorosas y un matrimonio fallido, Sherlyn decidió que buscar al papá de su hijo en una pareja era una presión injusta. Así que eligió la ciencia como la mejor opción para adentrarse en el mundo de la maternidad a través de la inseminación artificial.

En una entrevista que le realizó la revista Quién, la actriz narró el momento en el que su doctora, Nancy Álvarez, le planteó las dificultades que podría enfrentar en el futuro cuando su hijo preguntara por su papá, la respuesta de la actriz fue contundente.

“¿Pero y el papá dónde está?”, preguntó la doctora a quien Sherlyn le respondió: “En un tubo de ensayo, doctora y, aunque suene súper complicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia a abrirse a esto”.