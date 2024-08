¿Se casó con John Miller? Jennifer Garner sorprendió al hablar de su “boda” y reveló detalles inesperados

Jennifer Garner es una de las actrices más queridas y exitosas de Hollywood, con una sólida carrera que incluye papeles memorables en películas como ‘Si tuviera 30′ y ‘Elektra’.

Ella saltó a la fama con su papel protagónico en la serie de televisión “Alias” (2001-2006), por la cual ganó un Globo de Oro. Además de su trabajo en cine y televisión, Garner es conocida por su activismo, especialmente en causas relacionadas con la educación infantil y la defensa de los derechos de los niños.

Además de su éxito en la pantalla grande, Jennifer es una mamá dedicada a sus tres hijos: Samuel, Violet y Seraphina, a quienes tuvo con el también actor Ben Affleck, de quien se divorció en 2018.

A pesar de los desafíos en su vida amorosa, Jennifer decidió darse una nueva oportunidad y comenzó una relación con el exitoso empresario John Miller. Recientemente, la actriz encendió rumores de compromiso al ser vista luciendo un lujoso anillo en el dedo anular.

Sin embargo, lo que realmente ha sorprendido a sus seguidores fue su revelación sobre una boda que tuvo este año, aunque no es lo que todos esperaban.

Jennifer Garner Instagram: @jennifer.garner

¿Jennifer Garner se casó con Jon Miller?

Con motivo de su cumpleaños, Jennifer Garner decidió celebrar de una manera muy especial al cumplir 50 años. En lugar de una fiesta tradicional, la actriz organizó una especie de “boda” para sí misma, una celebración única y emotiva.

“Básicamente, tuve una boda conmigo misma. Estaba tan emocionada por lo que estaba haciendo. Invité a mis hermanas y a mis padres”, compartió Jennifer en una entrevista con Town & Country. A pesar de los rumores, aclaró que no se casó con John Miller, pero que sí se trató de un festejo muy significativo el 17 de abril.

En lugar de regalos, Jennifer pidió a sus familiares que prepararan mochilas con comida suficiente para “alimentar a familias de cuatro integrantes”, como parte de su programa de beneficencia, Bendiciones en una mochila. Con su característico corazón generoso, la actriz aprovechó la ocasión para ayudar a los más necesitados.

“Puse a todos a trabajar, y todos bailaron ‘Rocky Top’ de los Osborne Brothers”, comentó Jennifer, mostrando su entusiasmo por la celebración.

El evento no solo fue una muestra de su nobleza, sino también una expresión de alegría y gratitud.

Además, la celebración incluyó una sorpresa que Jennifer nunca olvidará: la oportunidad de conocer y cantar junto a su ídolo, el cantante Donny Osmond.

La “boda” de Jennifer Garner fue, sin duda, una celebración especial que reflejó su amor propio, su espíritu generoso y su capacidad para encontrar alegría en los momentos más simples y significativos de la vida.

Así que no, no se casó con John Miller; se casó con ella misma. Y no nos sorprende que no haya compartido detalles de su relación, ya que Jennifer es una de las actrices más herméticas y cuidadosas con su vida privada y familiar.