Revelan por qué convivir con Meghan Markle fue lo más difícil para Kate Middleton

La princesa y la ex actriz parecen no tener comunicación alguna.

La salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la realeza británica causó un quiebre rotundo en la relación que mantenían con el príncipe William y Kate Middleton, con quienes al parecer la ex actriz manejó varias diferencias.

Markle acusó a la princesa de Gales de haber sido descortés con ella desde el día que se conocieron al negarle un abrazo por los protocolos reales y más tarde tener una fuerte discusión por el vestuario que la princesa Charlotte (hija de Kate y William) llevaría en el día de la boda de los ex duques de Sussex, pues al parecer le quedaba grande y su madre no planeaba enmendarlo.

A través de un documental en Netflix y el libro ‘Spare’ de Harry la pareja se encargó de contar detalles de las discusiones que vivieron no solo ellas, sino también los hermanos y ahora se ha conocido lo difícil que fue para Middleton convivir con Meghan.

Kate Middleton y su dura convivencia con Meghan Markle

Ha sido el libro ‘Catherine, the Princess of Wales, the Biography’, del autor Robert Jobson donde se han conocido algunas vivencias y secretos de la futura reina de Inglaterra, entre ellos su relación con su cuñada, con quien al parecer no mantiene ningún tipo de contacto.

Según el experto en realeza, la princesa de Gales reveló que convivir con la exactriz fue de “lo más difícil que ha hecho en su vida”, y también se encargó de manifestar su preocupación desde que notó los comportamientos inadecuados de esta pero nadie la habría escuchado.

El momento cumbre de su relación habría sido tras la muerte de la reina Isabel II, donde las parejas reales salieron a agradecer a los británicos las cientos de flores que dejaron en el Castillo de Windsor.

Aunque su encuentro parecía ser bastante cercano y cordial, habría sido todo lo contrario y el peor momento para Kate ante lo difícil que resultó volver a estar con Markle luego de todos los detalles que habían expuesto públicamente sobre ellos.

“En medio de todo el dolor por la muerte de la reina, William, ahora príncipe de Gales y heredero al trono, tomó medidas decisivas. Al hablar por teléfono con (su hermano) Harry, le sugirió que ellos y sus esposas hicieran una demostración de unidad por el bien de su difunta abuela viendo juntos las ofrendas florales en Windsor. Harry aceptó. Kate admitió más tarde ante un miembro de la familia real que tal era el grado de malestar entre las parejas, que el paseo había sido lo más difícil que había tenido que hacer en su vida”, detalló el autor.

No solo fue duro estar al lado de Meghan sino también de Harry pese a la buena relación que tenían en el pasado, y es que se trataba del primer encuentro luego de la polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo del 2021, en la que la exactriz estadounidense afirmó haber sido acusada injustamente de hacer llorar a la princesa de Gales, cuando el incidente había sucedido al revés.