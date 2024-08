"No lo volvería a hacer": el tratamiento estético al que Simone Biles se sometió y que la decepcionó

La gimnasta Simone Biles se despidió triunfante de los Juegos Olímpicos en París, tras ganar tres medallas de oro y una plata, y demostrar que es necesario priorizar la salud mental, tomarse el tiempo necesario para luego retomar las actividades, como lo hizo cuando en Tokio 2020 se retiró, ya que no estaba bien, luego estuvo dos años sin entrenar. Cuando halló la paz, retomó su rutina y arrasó en las Olimpiadas.

“Durante mi carrera, había estado ignorando los avisos que me daba mi cuerpo. Pero tu cuerpo solo puede seguir funcionando durante un tiempo antes de que se te salten los fusibles”, expresó Simone en su documental llamado ‘Simone Biles. Rising again’, que está disponible en Netflix.

La atleta de 27 años reveló que “vivía en una cárcel mental, quería salir corriendo. (...) Solo veía fantasmas. Me daba miedo todo. Quité los comentarios de Instagram por consejo de mi terapeuta y borré Twitter dos veces. Parece que la gente solo piensa en destruirte cuando estás en la cima y yo no quiero estar en un pedestal, solo quiero ser humana”.

Simone se ha caracterizado por ser muy humana y también auténtica, y es por esto que decidió compartir un poco más con sus fans, por lo que a través de Tik Tok se ha mosrado al natural mientras se maquilla, así como cuenta algunas cosas de su vida privada, como que usa ciertos labiales económicos porque los otros le dan alergia.

Un procedimiento estético no salió como quería

Biles es considerada la mejor gimnasta de Estados Unidos, pero esto lo la exígeme de estrellarse contra algunas expectativas como cualquiera de sus fanáticas. A través de Tik Tok, en la sección de Get Ready With Me (arréglate conmigo) habló sobre muchos temas, pero hubo que captó la atención fue el relacionado con un procedimiento estético que se realizó.

La deportista expresó que para festejar sus 27 años recurrió al bótox. Se lo inyectaron en la zona T de su cara, porque ella deseaba mejorar la apariencia de su cara, pero nada salió como ella lo esperó. “Pensé que sería una buena idea para mi cumpleaños, pero no lo volvería a hacer”, enfatizó, sin detallar cuáles el porqué no le gustó.

Ella se ha convertido en un modelo a seguir, por lo que confiese que probó, no le gustó y no experimentaría de nuevo, es una forma de llevar un mensaje a esas personas que desean ser como ella. Es un mensaje a valorarse al natural y aceptar la belleza sublime.