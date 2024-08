Maryfer Centeno comparte las red flags a las que debes estar atenta entes de la primera cita

Si eres de las chicas que has estado esperando por el milagro de Cupido y ahora, finalmente, llegó, es importante que estés alerta a algunas conductas, acciones y situaciones que hace tu pretendiente porque pueden ser una señal clara de que ahí no es tu lugar y debes pasar, sin necesidad de tener que quedarte para que sufras.

Las banderas rojas son esas alertas que te advertirán que, posiblemente, esa persona no es lo que está aparentando contigo o, por el contrario, te está mostrando rasgos de personalidad que pueden ser altamente tóxicos una vez que hayan establecido algo más serio.

“Compartir mi date”: La nueva función de Tinder para que sepan dónde será tu cita Tinder pensó en la seguridad de los usuarios con esta nueva función (Foto: Unsplash)

En un informe que publicó este año la aplicación de citas Tinder, se informó que las citas son difíciles, tanto para hombres como para mujeres, y el 53% de los hombres afirman que quieren una relación, mientras que el 68 % de las chicas, según un artículo publicado por CNBC.

Además el estudio también indicó cuáles son algunas advertencias cuando ya se está en la primera cita: Estar concentrado en el teléfono o las redes sociales durante el encuentro. El estudio que hizo la app de citas Hinge reveló que el 74% de los encuestados dijo que no quiere salir con alguien que usa constantemente aplicaciones de redes sociales.

Así como esto, no saber de temas políticos o sociales puede ser garrafal, así como hablar de algún trauma, que aunque es algo auténtico, es demasiado pronto para compartir algo tan privado o delicado.

Maryfer Centeno: Analiza si todo en sus redes sociales el felicidad

A todo lo anterior, la reconocida grafóloga mexicana, Maryfer Centeno; junto a Leonel Castellanos, autor del libro “El efecto Leopi”, conversaron sobre las señales a los que ellos estarían atentos antes y durante una cita. Esto lo compartieron en el podcast podcast “Haz Match”.

Al ser consulta sobre qué no dejaría pasar, Centeno afirmó que ella desconfía de las personas que, al analizarles las redes sociales, todo es felicidad, perfecto, o que esté lleno solo de imágenes de la persona. “No toda la vida se trata de felicidad, que todo sea sobre ti, muchas veces es importante para reconocimiento, pero que todo sea en torno a ti, posiblemente se trate de un narcisista en potencia”, explicó la especialista.

Mientras que Leopi agregó que si te invita a su casa en la primera cita, indudablemente, es una gran bandera roja que debes tomar en cuenta, ya que no solo se trata de que muy posiblemente sea solo un encuentro sexual, sino básicamente por los peligros a los que te puedes exponer, ya que no lo conoces, y ni siquiera sabrás si estará solo o no en su hogar.

Si ya estás en la cita, pues una forma de saber si te conviene o no es hablarle un poco sobre tu familia, una anécdota para luego consultar cómo es su vida familiar. Eso te puede dar una idea de cómo es. También checar si en sus redes sociales hay mucha alabanza o presencia de su madre. “Está muy patológico ese comportamiento”, acotó Maryfer.

Es importante darle la oportunidad de conocer al otro, pero sin hacerte la ciega, sorda y muda, ya que estar atenta que puede librar de un mal rato. Finalmente, Centeno recomendó buscar si tiene antecedentes penales y conversar mucho.