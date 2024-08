El incómodo y público momento que deberá enfrentar JLo al lado de Ben Affleck pese a su ruptura

Jennifer Lopez y Ben Affleck han decidido permanecer en silencio en medio de las habladurías de un posible divorcio a solo dos años de haberse casado tras haber retomado la relación que dejaron pausada hace más de dos décadas.

La segunda oportunidad entre la pareja parece no haber funcionado según han mencionado distintos medios internacionales, los cuales se han encargado de lanzar distintas pruebas que confirmarían su separación.

La diva del bronx y el actor han marcado distancia en sus vidas, al establecer turinas por separado y en el caso de Ben comprar una mansión en Los Ángeles tras mudarse de la casa que compartía con su esposa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se verán las caras pese a su divorcio

Aunque han sido dos meses en los que Jennifer Lopez y Ben Affleck no son fotografiados juntos, los apodados Bennifer siguen sin querer revelar lo que sucede verdaderamente en su relación y todo parece indicar que se debe a un proyecto que emprendieron antes de su ruptura.

Al parecer JLo y Ben tendrán que verse las caras próximamente por el lanzamiento de la cinta ‘Unstoppable’, en la cual compartieron juntos y terminaron de grabar en enero. La producción de la que poco se conoce podría ser estrenada en septiembre según Us Weekly.

Pese a que ambos al parecer han cortado comunicación entre ellos, tendrán que promocionar la cinta y realizar algunas giras y entrevistas en conjunto. La misma también sería estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

“Detrás de escena, han estado finalizando cómo se verá si aprietan el gatillo. Su principal objetivo es seguir siendo amistosos”, habría mencionado una fuente.

Hasta el momento, se desconoce si aparecerán juntos o evitarán el contacto, luego que se filtrara el supuesto enojo de la artista con su esposo por la “humillación” en la que la habría dejado expuesta al haber sido él quien propició la reconciliación y ahora el divorcio.

“Dejaron atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Llevaron las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para el largo plazo. Ya no hay preguntas sin respuesta. Vieron todo lo que necesitaban ver y se acabó…. Ben ya encontró su nuevo hogar y Jen está a punto de elegir el suyo. Está totalmente decidido y no hay ningún interés, inclinación o razón para dar marcha atrás”, mencionó otra fuente a ‘Page Six’.