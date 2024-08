Christian Nodal celebra en familia la vida de Pepe Aguilar y lo critican por no darle lo mismo a Inti

Nodal celebró la vida de Pepe Aguilar, pero lo critican por no darle lo mismo a su hija Inti.

Desde 12:00 am del 7 de agosto, el cantante Christian Nodal estuvo presente para celebrar la vida de su nuevo suegro, el cantante Pepe Aguilar, quien cumplió 56 años y fue homenajeado por su familia con el tradicional de tema de Vicente Fernández, “Las Mañanitas”, y, por supuesto, los recién casados lo felicitaron.

Nodal, muy al contrario de lo que se ha especulado en las redes sociales sobre una enemistad o rivalidad con Pepe, estrechó la mano del patriarca del clan Aguilar y se unieron en fraterno abrazo. Aunque, a través del lenguaje corporal, Pepe le hizo saber quien quien tiene el poder es él. Así lo afirmó la grafóloga y perito forense, Maryfer Centeno.

“Se saludan de forma muy masculina, se acercan, se dan un abrazo sincero porque los cuerpos se juntan. Pepe Aguilar cierra los ojos cuando abraza a su yerno para concentrarse en la tensión sensorial y no distraerse con la vista. Pero, fíjate que Nodal trata de ponerle la mano en el hombro de Pepe, pero ¿quién creen que acá está teniendo el control? Quien acaba teniendo todo es Pepe al posar finalmente su mano en el hombro. Es una total posición de poder”, explicó la experta en lenguaje corporal.

Una buena celebración en familia

Como era de esperarse, el festejo de los 56 años de Pepe no quedaría solo con “Las Mañanitas”, pues ya en la tarde, toda la familia se reunió en un rancho y disfrutaron en el picadero de buena comida y bebida. Nodal no faltó al encuentro, al que asistió vestido con una camisa celeste y un jean azul. Lucía bastante refinado, en comparación con los looks que mostraba cuando estaba con otras parejas.

Se le vio bastante feliz y esto lo notaron los seguidores, quienes afirmaron que le hacía falta estar en el seno de una familia unida como la Aguilar, pues estaría viviendo momentos que no ha tenido ni con la suya o la de sus exparejas.

Pero, tampoco pudieron dejar de criticarlo, por estar rebosante de felicidad familiar, mientras su hija Inti, a quien tuvo con la cantante Cazzu, carece de esta, por lo que le dejaron algunos mensajitos en diferentes redes sociales.

“Compartiendo en familia que es lo mas importante ❤️” “ojalá cazu le lleve a su hija para que viva momentos bonitos también”, " él le quitó ese derecho a su hija de vivir en un ambiente familiar y sano si él hubiese terminado bien con la madre de su hija que ironía de la vida”, “Apariencias apariencias y después terminan como Jlo y Ben Afleck” y “Se ve q no encaja ahí, se va a fastidiar”, esto fue parte de las opiniones de los internautas.