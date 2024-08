¿Procederá legalmente? El gesto de Sian a Paola Durante que desató la furia de las redes

Pese a que Paola Durante se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos, su fugaz estadía ha quedado en el ojo del huracán luego que en redes sociales viralizaran un vergonzoso momento que vivió por culpa de algunos de sus compañeros.

La segunda temporada del reality ha estado lleno de controversias pero ahora al parecer la situación habría subido de tono por lo que espectadores piden a la producción que tomen cartas en el asunto.

Y es que Durante habría sido víctima de una agresión sexual durante un momento de juegos con Sian Chiong, Potro y Adrián Marcelo y aunque tras su salida se tomó con humor la situación, seguidores le piden que actúe legalmente.

La presunta agresión sexual que vivió Paola Durante y que se ha hecho viral en redes

En un video que se ha viralizado en las redes se puede ver como Briggitte Bozzo comenta a Arath de La Torre, Karime y Gala Montes con gran sorpresa la agresión sexual que habría vivido Paola.

Habría sido exactamente Sian quien sometió a tal momento a Durante al introducir una cuchara en sus partes íntimas.

“Yo no sabía esto. ¿Tú sabías que Sian le había metido una cuchara en el cul* a Paola? yo no lo sabía. Qué clase de programa, porque no vienes con la inteligencia emocional bien puesta y con los huev*s bien puestos”, dijo.

Asimismo, en las distintas plataformas ha aparecido el momento exacto en el que ocurre la situación donde se puede ver a Paola reaccionando a tal situación como una broma cualquiera, por lo que se puede ver riéndose mientras explica que estaban escenificando a unas personas que estaban bajo los influjos de alguna sustancia prohibida.

“Es que éramos drogadictos y entonces Shanik llevaba (no se alcanza a entender lo que dice) y yo ‘dame, dame, dame’ y luego Sian me clavó una cuchara ahí abajo porque estaba drogado, éramos drogadictos y luego Mayito le pegó ahí y dije ya no le den cucharas”, contó.

Sin embargo, internautas han exigido que tome cartas en el asunto y proceda de manera legal contra Sian.

“Como? Cuando ? Aque hora? 😡😡y la piche jefa que onda? Y la producción donde estava? 🥺Justicia para Paola”, “y Gala por que se ríe en forma de burla (si es la que tiene depresión y bullying) por lo que le sucedió a Paola”, “Tiene que demandarlo”, “Paola ha pasado por mucho solo ella sabe lo que vivió dentro de la cárcel puede tener algún trauma le de miedo alzar la voz quedar expuesta y por eso permita cosas”, “preso es que debe de estar ese Sian si le hizo eso a una mujer imagínense que sería capaz de hacer”, han sido algunos comentarios.