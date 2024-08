Los más de 20 procedimientos estéticos que Karime Pindter se ha realizado y con los que rompió récord

El programa “La casa de los famosos México 2″ se está poniendo cada vez más candente, y no solo por los desencuentros, los conatos y conspiraciones, sino también por algunos encuentros subidos de tono entre los participantes, quienes permanecen aislados del exterior para ganarse cuatro millones de pesos mexicanos.

En esta oportunidad, Karime Pindter y Sabine Moussier fueron las protagonistas de un ardiente besos que dejó a todos atónitos. No es la primera vez que besa con alguna chica de la casa, pues también lo hizo con Brigitte Bozzo y también con Gala Montes, pero sus besos no se compararon con el que se dio con la actriz. No fueron unos piquitos, sino un buen beso.

Todo fue para pagarle una promesa a su público y demostrar cómo se besaban en las novelas. Ella le dijo a la audiencia que si se quedaba en la LCDLF, tras ser nominada el pasado miércoles, pues besaría por 5 segundos a Moussier.

El cambio de Karime

La artista ha cambiado mucho desde su primera aparición en pantalla cuando participó en el 2014 se integró al exitoso reality show de MTV Acapulco Shore. En una entrevista que ofreció en el podcast Pinky Promise, afirmó abiertamente que sí se ha visitado muchas veces el quirófano.

Le dijo a Karla Díaz que se hizo cuatro liposucciones, una lipotransferencia para darle volumen a su trasero, así como aumento de mamas y reconstrucción de mamas luego de que una de las prótesis estalló. Pero, no se detuvo allí, porque en busca de la “perfección y la belleza”, se sometió a unas 20 cirugías y procedimientos estéticos en total.

En tanto, detalló en ‘La Saga live’, de todo lo que se ha hecho. Su rostro es el que ha recibido mayor cantidad de retoques, como: el tratamiento facial de radiofrecuencia llamado Scarlet, así como Radiesse, para el relleno de arrugas faciales, también se aplicó bótox y ácido hialurónico en la frente. Pindter igualmente se sometió a sesiones de ácido hialurónico para desaparecer las líneas de expresión cercanas a la boca, y Bótox Party en toda la cara.

Pero si crees que esto es mucho, pues contó que además se hizo un modelamiento de contorno de la cara con un tratamiento llamado Ultra. Mientras que para dar un aspecto más joven a su piel, se sometió a Nanopore, un tratamiento con un aparato de agujas, y Láser Fraxel. Y es que ni el cabello se salvó: se inyectó sustancias para mejorar su apariencia. En cuanto a su cuello, se inyectó enzimas para disminuir la papada y “planchó” el cuello.

En el torso, se removió las cicatrices que le dejaron los implantes cuando uno de ellos se le explotó. Para la retaguardia, optó por el “banana rolls”, que es la acumulación de grasa entre glúteos, muslos y zona interna de las piernas. Mientras que en sus genitales, se hizo un tratamiento para reducir el monte de venus, definió y desarrolló el músculo en el monte de venus, además de reconstruir su himen para volver a ser “virgen”.