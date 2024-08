Kate Winslet da lección de amor propio al poner en su lugar a productor que quiso ocultar “sus rollitos”

Ella es una de las actrices más cotizada de Hollywood, pero a pesar de esto, no resultó suficiente para que Kate Winslet se sintiera humillada e incluso fuera rechazada de algunos proyectos porque su cuerpo no cumplía con los “estándares” de belleza extremos que impone la industria del cine. Podía tener mucho talento, pero su “exceso” de peso le jugó en contra.

En el 2022, la celebridad reveló al diario The Sun, que el inicio de su carrera fue sumamente complicado y no precisamente porque tenía una mucha competencia, sino porque la consideraban “gorda” para cualquier papel. Fueron sus profesores quienes le hacía ver que su figura era su mayor obstáculo en la década de los 90.

Además, ellos le habrían indicado que si soñaba con ser una gran estrella del cine solo tendría que conformarse con “papales de gorda”. En una nota publicada por Vanidades el año pasado, se recopiló que al manager de Kate le “solían preguntar acerca de la actriz: ‘¿Cómo está su peso?’, lo que tanto en ese entonces, como ahora le parece una falta de respeto, ya que este tipo de preguntas no contempla el efecto que pueden tener en la salud mental de quien las escucha”.

Es por esto que ella es una férrea defensora del movimiento “body positive” y busca reivindicar el poder de los cuerpos naturales y sin retoque.

Puso en su lugar a quien quiso ocultar “sus rollitos”

Es por esto que, a sus 48 años, ya Winslet no está para soportar comportamientos y comentarios que socaven su autoestima y percepción saludable de ella y su cuerpo. Ayer, 6 de agosto, se reveló en Harper’s Bazaar, que la animaron a cubrir su abdomen porque no era plano.

Esto ocurrió durante el rodaje de la película “Lee”, el año pasado. “Hay una escena en la que Lee está sentada en un banco en bikini… Y uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y dijo: ‘Quizás quieras sentarte más derecho’”, denunció la celebridad a la revista de la que es portada en agosto.

“‘¿Así que no puedes ver mis rollitos de barriga? ¡Ni en sueños! (...)Fue deliberado, ¿sabes?”, recordó que le respondió. Le consultaron si le daba importancia a que su cuerpo ahora es “menos perfecto” y también fue muy tajante: “Todo lo contrario. Me siento orgullosa de ello porque es mi vida reflejada en mi rostro y eso importa. No se me ocurriría ocultarlo”, replicó.

En “Lee”, Kate Winslet interpreta a la periodista de guerra estadounidense de la vida real, Lee Miller, y precisamente para darle vida a su personaje, dejó de hacer ejercicio estratégicamente antes de la película para que su cuerpo luciera más suave para su papel.