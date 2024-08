Hiperandrogenismo: la boxeadora Imane Khelif no es trans, sino que tiene esta condición médica que afecta a entre el 5% y el 10% de las mujeres

Este es un artículo que a raíz de la polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024, explica la condición de la boxeadora Imane Khelif desde la medicina y la ciencia. “Opiniones” en redes sociales, y lamentablemente mucha discriminación, ha ampliado la idea errónea de que la boxeadora de Argelia sería trans. No es así, no caigamos en “fake news”. La deportista tiene una condición llamada “hiperandrogenismo” y aquí te la explicamos.

A causado tanto revuelo su caso, donde han criticado su aspecto tildándola de “masculina” y “trans” que tanto los representantes del Comité Olímpico Internacional (COI), como su propio padre, han tenido que salir a aclarar el tema. Ni más ni menos que el presidente del organismo, Thomas Bach, quiso aclarar los cuestionamientos sobre el boxeo femenino.

“Nunca hubo ninguna duda sobre la condición de las deportistas. No participaremos en una guerra cultural motivada políticamente”, sostuvo el mandamás del comité. Asimismo, agregó que “estamos hablando de boxeo femenino, son dos boxeadoras que nacieron mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen pasaporte de mujeres y que han competido muchos años como mujeres. Esta es la clara definición de mujer, nunca hubo ninguna duda sobre que eran mujeres”.

Omar Khelif, el padre de Imane, la boxeadora argelina de 25 años que participa en los Juegos Olímpicos y ha estado en el foco de la polémica a raíz de los cuestionamientos a su género, rompió el silencio durante el fin de semana y aseguró que su hija “es una niña”.

El hombre conversó con la agencia AFP poco antes de que Imane se enfrentara a la húngara Anna Luca Hamori -a quien venció, pasando a semifinales- y días después de que estallara la controversia, luego de que se conociera que la boxeadora no había pasado las pruebas de elegibilidad de género del Mundial de Nueva Delhi en 2023.

Esto después de que se considerara que sus niveles de testosterona eran demasiado altos, por lo que no superó una prueba de género.

En aquel momento, la Asociación Internacional de Boxeo, conocida como IBA, estaba a cargo de los Mundiales femeninos. Su presidente Umar Kremlev, explicó que: “probaron que tiene cromosomas XY y por eso fue excluida”, según reprodujo el diario Marca de la agencia de noticias rusa Tass. Pero te explicaremos más adelante que una mujer SI PUEDE tener cromosomas XY, aunque estén asociados al sexo masculino.

“Mi hija es una niña. La criamos como a una niña. Es una niña fuerte. La eduqué para que trabajara y fuera valiente”, afirmó rotundo el padre de la púgil, desde su casa en una humilde aldea rural situada a 10 kilómetros de la ciudad de Tiaret. ¿Por qué no pasó la prueba en 2023? Por tener altos niveles de testosterona, pero eso no es porque “sea trans” o “sea hombre”: tiene una condición llamada Hiperandrogenismo.

¿Qué es el Hiperandrogenismo?

Los andrógenos, como la testosterona, son hormonas sexuales masculinas que producen las características sexuales masculinas. Los andrógenos también están presentes en niveles bajos en las mujeres. Estas hormonas son importantes para el buen funcionamiento de muchas partes del cuerpo.

El hiperandrogenismo es una condición médica que causa niveles elevados de andrógenos en el cuerpo, en este caso, estamos ante una mujer que tiene más niveles de testosterona de los normal, porque insistimos: todas las mujeres tienen testosterona pero en niveles bajos.

¿Cómo y cuándo se detecta?

Esto puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo acné, pérdida de cabello, y un crecimiento excesivo de vello corporal y facial. A menudo, está asociado con el síndrome de ovario poliquístico (SOP), que también puede causar ciclos menstruales irregulares.

En algunos casos, esta condición es transitoria y se relaciona con la madurez hormonal durante la adolescencia, pero en otros, puede ser el resultado de problemas más graves, como tumores o hiperplasias. De hecho, los ginecólogos especializados en adolescentes, toman mucha atención a las primeras señales que pueden manifestarse en la transición de niña a mujer (pre adolescencia).

Afecta a entre el 5% y el 10% de las mujeres a nivel mundial

El hiperandrogenismo no es un tema trivial. Esta condición endócrina, que afecta a aproximadamente el 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva, se caracteriza por la producción excesiva de andrógenos, las hormonas responsables de las características masculinas. En el caso de Khelif, este desequilibrio hormonal ha suscitado dudas y debates sobre su condición física y su participación en competiciones internacionales.

Mientras el debate continúa, algunos argumentan que el hiperandrogenismo es un desafío médico que debe ser comprendido en su totalidad antes de tomar decisiones sobre la elegibilidad en competiciones.

Cromosomas XX o XY: Una mujer SI PUEDE tener cromosomas XY

Los seres humanos tienen dos cromosomas sexuales, X e Y, que en combinación determinan el sexo de una persona. Las mujeres suelen tener dos cromosomas X en sus células (XX), mientras que los hombres uno X y uno Y, (lo que se denomina como XY).

La argelina Khelif ha sido considerada por muchos como una mujer transgénero por tener un cromosoma XY, sin embargo, Khelif no es trans, sino que tiene hiperandrogenismo. También se suele considerar intersexual, porque ha nacido con características sexuales que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino. Pero no es el caso.

Lo cierto es que sí, una mujer puede nacer biológicamente con los cromosomas XY debido a varias condiciones genéticas y del desarrollo. Algunas de las razones más comunes son:

Síndrome de insensibilidad a los andrógenos (AIS): En esta condición, una persona con cromosomas XY tiene células que no responden adecuadamente a los andrógenos (hormonas masculinas). Como resultado, el desarrollo físico sigue un patrón femenino, a pesar de tener cromosomas XY.

(AIS): En esta condición, una persona con cromosomas XY tiene células que no responden adecuadamente a los andrógenos (hormonas masculinas). Como resultado, el desarrollo físico sigue un patrón femenino, a pesar de tener cromosomas XY. Síndrome de Swyer: Afección genética rara por la que una persona presenta rasgos femeninos a pesar de tener un cromosoma X y un cromosoma Y. La persona tiene órganos genitales femeninos, entre ellos, útero, trompas de Falopio y vagina. Sin embargo, los ovarios no se desarrollan y en su lugar hay masas de tejido.

Afección genética rara por la que una persona presenta rasgos femeninos a pesar de tener un cromosoma X y un cromosoma Y. La persona tiene órganos genitales femeninos, entre ellos, útero, trompas de Falopio y vagina. Sin embargo, los y en su lugar hay masas de tejido. Deficiencia de 5-alfa-reductasa: Esta condición implica una mutación que afecta la enzima responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), que es crucial para el desarrollo de los genitales masculinos. Las personas con esta deficiencia pueden tener características femeninas al nacer.

Esta condición implica una mutación que afecta la enzima responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), que es crucial para el desarrollo de los genitales masculinos. Las personas con esta deficiencia pueden tener características femeninas al nacer. Mutaciones en genes específicos: Mutaciones en genes como SRY, que normalmente se encuentra en el cromosoma Y y es responsable del desarrollo masculino, pueden llevar a un desarrollo femenino a pesar de tener cromosomas XY.

¿Conocías esta condición de salud?