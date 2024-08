¿El adiós definitivo a Piqué? Shakira es captada con misterioso hombre y suenan alertas de romance

Shakira ha estado en el centro de la atención mediática tras su separación de Gerard Piqué. La noticia de su ruptura, que revolucionó el mundo del espectáculo, fue el resultado de múltiples alegaciones de infidelidad, lo que llevó a la cantante a tomar la difícil decisión de poner fin a una relación de más de una década.

Pero a dos años de este suceso, parece que la colombiana ya dejó eso atrás y es que el medio internacional, TMZ, divulgó un video en el cual se evidencia que la colombiana disfrutó de una cena privada acompañada de un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Shakira tendría nueva pareja y este video despertó las alarmas

Las imágenes, captadas por TMZ, muestran a Shakira visiblemente feliz, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible nuevo romance. La naturaleza de su relación con este misterioso individuo sigue siendo un enigma, por lo que muchos se preguntan si se trata de una amistad cercana o si, por el contrario, estamos ante los inicios de un nuevo capítulo amoroso en su vida.

Desde su separación, Shakira ha sido vinculada con varias figuras del espectáculo. Entre los nombres que han resonado en los medios destacan el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton y el basquetbolista, Jimmy Butler. También se mencionaron al actor Lucien Laviscount y a Tom Cruise, pero hasta el momento, ninguno de estos rumores ha sido confirmado.

En las imágenes solo se le ve muy alegre conversando y tomándose un trago con un hombre, que parece ser contemporáneo con ella y de tez blanca. Reportan que la grabación fue captada en el hotel Standard Spa solo para adultos en Miami Beach.

“En cierto modo, es bueno no tener un marido porque eso. No sé por qué me estaba deprimiendo, hombre”, dijo en una entrevista semanas atrás. “Ahora tengo ganas de trabajar. Tengo ganas de escribir canciones. Tengo ganas de hacer música. Es una necesidad compulsiva que no sentía antes”, expresó, sin imaginar quizás que el amor volvería a su puerta.