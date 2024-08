¿Se molestó Blake Lively? Así fue como Ryan Reynolds desbordó amor hacia Jennifer Garner

Ryan Reynolds está emocionado y complacido por la acogida que tiene la nueva película “Deadpool & Wolverine”, estrenada en cine el pasado 26 de julio. Eso lo ha llevado a agradecer a las estrellas de primera línea que han hecho cameos de la producción.

PUBLICIDAD

Resulta que Reynolds ha hecho un reconocimiento muy especial a Jennifer Garner, quien repitió en su papel de Elektra en la última película de Deadpool.

El actor canadiense compartió un carrusel de fotos en Instagram y X de Garner en la película, con una instantánea que los muestra posando con Wesley Snipes , quien repitió su papel de Blade en la película.

“Esta @jennifer.garner es cinturón negro en buena onda, pero tiene en su interior un huracán de venganza implacable”, escribió Reynolds en la publicación.

“He trabajado con Jen dos veces. Aporta un abanico de habilidades completamente distinto a cada película, pero no puede ocultar un detalle... No me importa el talento que tenga alguien, no se puede ocultar su humanidad”, añadió.

El mensaje de Reynolds concluye asegurando que la madre de los hijos de ben Affleck, “no es solo una de mis artistas favoritas, es una de mis personas favoritas. La amo y ahora y siempre le deberé una. O cinco. Qué estrella. #ElektraForever”.

Una amistad de años, aventuras y películas

Para nadie es un secreto que Reynolds, su esposa Blake Lively, Garner y Ben Affleck tienen amistad de años. Estos dos talentosos actores han trabajado juntos en varias películas, brindando increíbles actuaciones que han dejado una marca en la industria cinematográfica.

PUBLICIDAD

Uno de los proyectos más destacados en los que han trabajado juntos es “El cambiazo” (The Change-Up), una comedia en la que Reynolds interpreta a un joven exitoso y Affleck a un padre de familia agobiado. La química entre ambos actores en esta película es evidente y su actuación conjunta ha sido elogiada por la crítica y los espectadores, reseñó el portal Zero Control.

¿Se molestó Blake Lively? Así fue como Ryan Reynolds desbordó amor hacia Jennifer Garner Jennifer Garner agradeció a Ryan Reynolds el cariño y aprecio por interpretar a Elektra (Instagram: @jennifer.garner)

Así que ambas parejas, aun cuando Affleck y Garner tienen muchos años separados, los une una amistad que para nada las palabras de Reynolds hacia la interprete de Elektra podría generar un ápice de celos en Lively.

Por el contrario, son palabras de admiración y agradecimiento por la entrega, el trabajo y la buena actuación de Jennifer en la saga de “Deadpool & Wolverine”.

Garner agradecida por la invitación

Garner respondió a la publicación de su compañero Reynolds compartiéndola en sus Historias de Instagram junto con el mensaje: “Lucharé contra los malos por ti cualquier día, @vancityreynolds, muchas gracias por invitarme y por tus años de amabilidad y generosidad”, destacó la revista People.

La ex pareja de Affleck también elogió a la doble de riesgo Shauna Duggins, compartiendo una instantánea de la pareja en sus Historias de Instagram con el mensaje: “Veinticuatro años y tres Elektras juntas y estás mejor que nunca, @shaunaduggins”.