“Que alguien la ayude”, Nicole Kidman lució elegante en París con este look, pero se burlan de su cabello

Nicole Kidman es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood que ha formado una sólida carrera, protagonizando más de 20 películas y series.

A sus 57 años la famosa se mantiene más vigente que nunca, triunfando y cosechando éxitos en diferentes producciones como Un asunto familiar, y también luce de maravilla.

De hecho, recientemente fue captada junto a su esposo, el cantante Keith Urban y sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret en París, y su look encantó, pero la criticaron por un detalle.

Nicole Kidman lució elegante y moderna en París con este look, pero se burlan por este detalle en su cabello

Nicole Kidman se encuentra en París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024 con su familia y fue captada luciendo un elegante look.

La actriz llevó unos jeans anchos, con una blusa de mangas largas con lazo en el cuello que lució por dentro del pantalón y complementó con unas zapatillas vinotinto.

La famosa lució elegante, hermosa, y chic con este look, pero la criticaron por su cabello, pues aseguran que lucía muy despeinado.

“Ese color de pelo no le queda , parece una momia”, “por favor que alguien la ayude con ese pelo”, “hay que echar unas gotitas a ese cabello porque se alborotó todo jaja”; “Falto keratina en ese pelo”, “dios mío como pudo salir así, minimo se hacía una cola o moño”, “como no se arregló su cabello, será que no tenía estilista jaja”, “parece una mopa”, “yo cuando me asusto en la noche jaja”, y “por favor que alguien le mejore ese pelo”, fueron algunas de las críticas en redes.

A través de las redes la actriz siempre luce con un cabello espectacular, y quizás algo no ayudó a que se mantuviera arreglado y despertó el frizz, es algo que nos ha pasado a todas, por lo que no debería ser tan atacada por este detalle en su look.

“Otra nepo baby”, Nicole Kidman reaparece con su hija de 16 años y la critican por esto

La hija mayor de Nicole Kidman ha aparecido junto a ella en sus últimos eventos, y la han criticado por

un detalle.

Hace unos días la actriz estuvo acompañada de su hija Sunday Rose de 16 años en el evento Her Time de la compañía Omega en París.

La actriz deslumbró con su look “total White” con con falda ancha y larga y un top blanco, y su hija también sorprendió con un look muy elegante.

La joven llevó un pantalón gris con un chaleco en el mismo tono y encantó con su elegancia y estilo, pero un detalle desató las críticas.

Y es que en redes aseguran que la hija de la actriz destaca en esos eventos solo por ser hija de famosos, por lo que la han llamado “nepo baby”, y además parece de 30 o más, y no de 16, según usuarios en redes.