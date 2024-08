¡No todo es color rosa! El duro golpe que recibió Nodal en su luna de miel con Ángela Aguilar

Nodal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras su boda con Ángela Aguilar el pasado 24 de julio y solo derrama miel en sus redes.

El cantante ha mostrado algunas fotos de su luna de miel con la cantante y durante su último concierto le dijo “señora esposa”, llamándola al escenario, a lo que ella salió a saludar a sus fans.

Pero, aunque todo parece ir de maravilla en su vida, no todo es color rosa, pues el cantante sufrió un duro golpe mientras estaba de luna de miel con su esposa.

El duro golpe que recibió Nodal en su luna de miel con Ángela Aguilar

Mientras Nodal disfrutaba de su luna de miel con Ángela Aguilar en los Cabos, y paseando en yate , la compañía discográfica Universal Music dio un paso en la demanda en su contra.

Y es que la compañía lo demandó hace unos meses por falsificación de documentos en relación con los discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay.

La periodista Pati Chapoy reveló nuevos detalles de la demanda en Ventaneando e informó que los papás de Nodal recibieron las nuevas y malas noticias en el proceso legal que enfrenta el joven y es que aunque él y sus abogados buscaban que la batalla legal fuera en la Ciudad de México y no a nivel federal, no lo consiguió.

“Durante la luna de miel de este par de jovencitos, sus papás recibieron la notificación de que el juicio promovido es a nivel federal, y es por el cumplimiento forzoso al contrato de exclusividad de interpretación para grabación de fonogramas y videogramas y cesión de derechos de intérprete, que celebraron el 12 de enero de 2017″, explicó Chapoy.

Por su parte, la conductora Mónica Castañeda especificó que “lo que alega la compañía discográfica es que, cuando se hace el contrato con Christian Nodal, hay un delito o hay unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales y hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar”, y esas firmas serían las de Nodal.

Y detalló “ellos tenían un contrato de exclusividad con esa empresa discográfica, que cancelan en un tiempo que no podían, para que él cambie de discográfica, entonces ese es el problema”.

Así que, por ahora, el cantante tiene que enfrentar esta demanda y juicio, cuando está en su mejor momento en su vida personal, pero hasta ahora, el famoso no se ha mostrado preocupado en redes.