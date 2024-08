¡No es Victoria Ruffo! Esta ex de Eugenio Derbez sería ‘la más odiada’ por Alessandra Rosaldo y hasta le hizo “el feo”

La cantante dejó ver a cuál de las ex de Eugenio Derbez no soporta

La llegada de Tessa, la primer hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, ha generado una ola de emoción en la familia Derbez y entre sus seguidores. Esto por supuesto, trajo la duda de cómo sería la dinámica familiar, a sabiendas de que la relación entre los abuelos, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, no ha sido la mejor.

Para fortuna de los papás primerizos y de la pequeña, pareciera que lograron llegar a un acuerdo diplomático, pues ambos pudieron verse las caras en el hospital y hasta se tomaron la foto del recuerdo. “Ella (Victoria) me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’. No cruzamos muchas palabras”, contó Derbez en entrevista.

Eugenio Derbez José Eduardo ha sido el único que logró reunir a su madre con el comediante (Instagram)

Eso sí, también llamó la anteción que Victoria y Alessandra Rosaldo, actual esposa de Derbez, estuvieron juntas e incluso ésta última desde un principio declaró que era algo “que pasaría eventualmente”, dejando claro que entre ellas no hay rencores.

“Evidentemente nos íbamos a encontrar en algún momento de la vida, qué mejor momento que el de celebrar la llegada de un bebé, además muy deseada, muy amada, muy soñada, y fue muy bonito, y fue tan natural”, declaró Alessandra.

Por su parte, Ruffo señaló: “Hay que saber separar y diferenciar las cosas”, comentó Ruffo antes del nacimiento de Tessa, subrayando su disposición a mantener la cordialidad a pesar de las diferencias personales.

Alessandra Rosaldo La cantante tendría un problema con una de las ex de Eugenio Derbez (Instagram)

Mientras la cantante ha tenido varias conversaciones en torno a la dinámica familiar que actualmente están viviendo y demostró que está todo en orden con Victoria Ruffo, sorpendió al despertar especulaciones sobre a qué ex de Eugenio Derbez no soporta.

Alessandra Rosaldo le hace el feo a ex de Eugenio Derbez

No, Victoria Ruffo no es la ex de Eugenio Derbez a la que Alessandra Rosaldo le hizo “el feo” sino a Dalilah Polanco, conductora del programa Cuéntamelo, ya! con quien el comediante y productor tuvo una relación hace varios años.

Ambos formaron parte del elenco de La Familia P. Luche. y su relación fue relativamente breve, antes de que Derbez concretara un compromiso en serio con Alessandra Rosaldo.

Dalilah Polanco La actriz fue pareja de Eugenio Derbez (Instagram)

¿Qué pasó entre Alessandra y Dalilah? Según la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, la cantante habría decidido no asistir a una promoción de Cuéntamelo, ya!, a pesar de estar programada para participar y la razón habría sido la presencia de Polanco en el programa.

“Alessandra Rosaldo iba a estar en la promoción del programa Cuéntamelo, ya!, pero decidió no asistir cuando supo que Dalilah Polanco, una ex pareja de Eugenio Derbez, también estaría ahí”, explicó Figueroa.

Respecto a la relación entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez, es sabido que no se llevan bien ya que en su momento, el comediante habría aplicado “una mala jugada” como sucedió con Victoria Ruffo. A principios de 2005, se especulaba ampliamente sobre una posible boda sin embargo, el entusiasmo pronto se desvaneció cuando la relación terminó de manera abrupta y pública.

Dalilah, profundamente afectada por el final de su relación con Derbez, compartió su dolor en los medios: “Lástima que fue de una manera tan fea para mí, y pues ahorita a recoger los pedazos”.