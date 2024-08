Lucero aún guarda este dulce recuerdo de su boda pese a tener 13 años separada de Mijares

La actriz y cantante Lucero habló sin tapujos de su vida y la de su familia en una entrevista que le ofreció Yordi Rosado en su popular programa que transmite por Youtube. La cita fue este domingo 4 de agosto, en el que ambos disfrutaron de buenas anécdotas sobre su boda, sus amores y cómo lidió con el hater de su hija menor, Lucerito.

El carisma que la caracteriza recordó su gran boda con el cantante Manuel Mijares en 1997. Disfrutaron de su amor por 14 años, pues la ruptura llegó en el 2011, porque ya no se veía mucho por los compromisos profesionales que tenían. Sin embargo, esto no deterioró el respeto y la empatía que aún se tienen a pesar de que han transcurrido 13 años de la separación.

Su boda fue una de las más grandes de México y una de las primeras en ser televisada La misma Lucero le confesó a Yordi que entre sus planes siempre estuvo hacer una fiesta para unos 900 invitados. Sin embargo, ella afirmó que posiblemente fue la ceremonia más vista en su tiempo, ya que los fanáticos, incluso, alquilaron balcones alrededor del Colegio de Las Vizcaínas, para no perdérsela.

El accidente en el vestido de novia que nadie notó

Lucero contó entre risas que el maquillista le estaba dando el último retoque antes de entrar a la iglesia cuando pasó lo inimaginable: Se le cayó el rímel sobre el vestido y una mancha acabó con el blanco inmaculado del traje.

“¡Era rímel, no era como que le cayó una gotita de café! El maquillista le empezó a poner talco a la mancha, se vio peor. Por suerte, estaba ahí una chava que me ayudaba con todas las cosas de ropa y ella hizo un doblez en la tela, lo cosió y escondió la mancha. Nadie lo vio”, explicó la cantante de 54 años.

También recordó que su padre llegó en taxi porque cuatro cuadras a la redonda del colegio estaba cerrado, y él no deseaba lidiar con la idea de estacionar su carro. “La pasamos brutal”, así calificó la fiesta que se extendió hasta las 6:00 de la mañana.

El detalle de la boda que aún conserva

Ella desmintió que su boda se tratara de un contrato para generar dinero. Verdaderamente lo hicieron por amor y ambos estaban muy felices y enamorados. Ella recordó cómo vio a Mijares en el altar esperándola: “Manuel estaba guapísimo. Las fotos nos las hizo Adolfo Pérez butrón. Esas sí las guardo. Tenemos todavía ese álbum ahí”.

Además, reveló que sí tuvo una verdadera noche de bodas, ya nunca había amanecido con él: “Yo no dormía con él, fue nuestra primera vez que dormimos juntos. Fue de súper ensueño. La Luna de miel muy larga, al regresar trabajamos muchos porque yo no quiera tener bebés pronto, me sentía muy chava, pero él me decía que él no lo era tanto”. Era tenía 28 y él 38 años.

Manuel y yo estábamos verdaderamente enojados por los insultos

“La novia de América” también relató el incómodo momento que vivió recientemente con el hater que recibió su hija Lucero, de 19 años, por su aspecto, por parte de tres conductores de televisión. De talló que se enteró por la red social X, y al toparse con el video fue hasta que su hija para ponerla en alerta.

Acotó que, como artistas, siempre son susceptibles de ser criticados en muchos aspectos y que ella no le da importancia a los haters, pues prefiere quedarse con el amor que le dan, pero no así fue cuando supo que la menor del clan era la protagonista.

“Cuando ella lo vivió creo que ella lo sintió menos que Manuel y yo. Él y yo estábamos muy enojados verdaderamente fue un insulto, una falta de respeto, fuera de lugar. No vas a salir a pelear, ni golpear, ni lo puedo justificar. No me parece la disculpa, tampoco estuvo bonita porque fue en forma de burla. (...) Manuel le molestó muchísimo porque es gran protector de sus hijos”, relató la protagonista de novelas.

Y acotó que afortunadamente su hija lo tomó bastante bien, pues no le dio importancia, pero sí le preocupó que ese tipo de ataque pudieran hacerse contra amigas más vulnerables.