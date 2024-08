El tarot afirma que Ángela Aguilar no está embarazada y hace sorprendente revelación sobre sus hijos

Miles de cosas se han especulado de la pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, desde que en junio hicieron oficial su noviazgo y se casaron por el civil un mes y medio después en una celebración costosa, pero muy íntima a la que solo acudieron 45 personas.

La pareja ahora está disfrutando de su luna de miel, que inició en Los Cabos, pero se desconoce dónde continuará. El último rumor que ha cobrado mucha fuerza es que la hija menor de Pepe Aguilar está embarazada, razón por la que el matrimonio fue tan expedito, pese a que ella misma le pidió a los reporteros de la revista Quién: “no me casen, ni me embaracen”.

Trascendió que una de las cláusulas del matrimonio sostiene que Nodal debería pagarle 12 millones dólares a Ángela si le es infiel. Esto sería a propósito de la inestabilidad emocional que ha presentado el mexicano de 25 años, quien en solo dos años se comprometió en matrimonio con Belinda, luego tuvo una bebé con Cazzu y se casó con Aguilar.

Ahora los dos están viviendo con furor su idilio. Este fin de semana hicieron su primera aparición en público como esposos, cuando él ofreció un concierto en Mazatlán, México, y le preguntó a su “señora esposa” si deseaba saludar al público. Ella salió de un lado del escenario, le dio un beso a su galán y saludos a los fanáticos.

El tarot revelaría el estado de Ángela Aguilar

La cantante de 20 de años se ha mostrado feliz con su nueva vida como la señora de Nodal, pues por muchos años mantuvo en pausa su relación y que finalmente puso a rodar nuevamente, oficialmente ante el mundo, dos semanas después de que el intérprete de “Ya no somos, ni seremos” anunció el fin del romance con la madre de su única hija, Inti, de quien Ángela se autonombró tía y legalmente ya hoy es su madrastra.

Se dice que ella también estaría esperando un bebé que nacería el 2/2025, luego de que Christian publicó esta fecha en una de sus cuentas de redes sociales y que rápidamente borró, mientras que ella se expresó: “Hay algo que quiero contarle desde hace algún tiempo”.

Pero este lunes 5 de agosto, Bis La Medium, tarotista del programa “Despierta América”, le leyó las cartas a Ángela y afirmó, con las barajas españolas de uno y cinco de espadas, que “las cartas dicen que no está embarazada. No lo está, ya lo he dicho 20 mil veces, no está embarazada, que va a tener hijos, sí”.

Mientras que para el mexicano, auguró anteriormente la cancelación de uno de los conciertos o poca asistencia. Ante el acierto de la predicción expresó: “Él está brillando y no le importa lo que está pasando a su alrededor. Está como en un caparazón, totalmente. Sigue brillando. Creo que fue por las entradas, pero también porque en este momento quiere estar arropando a su esposa”.