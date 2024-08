Tras el divorcio, JLo vuelve a Los Ángeles y Ben Affleck presume cambio de imagen que sorprende

Parece que los rumores eran ciertos y la relación de Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin tras semanas de no pasar tiempo juntos, ni siquiera fechas importantes como aniversario y cumpleaños de ella.

La pareja no ha sido captada junta desde hace semanas, y este fin de semana corrió fuerte el rumor que los actores ya habrían firmado el divorcio, dejando claro que ya no hay vuelta atrás.

Además, se sabe que el actor compró su propia casa y está enfocado en su carrera, sus negocios y sus hijos, en quienes se ha refugiado.

Captan a Jennifer López de vuelta en Los Ángeles tras divorcio con Ben Affleck

Tras pasar semanas en Los Hamptons, donde estuvo celebrando y paseando en bicicleta con amigos y sus hijos, Jennifer López volvió a su realidad y su casa en Los Ángeles en medio de los rumores de divorcio de Ben Affleck.

La famosa fue captada con un look cómodo, llevado un pantalón deportivo blanco, con un top y cárdigan beige, lentes oscuros, y llevó el cabello recogido un poco despeinado.

Por su parte, el actor fue captado con un nuevo look que muchos aseguran que confirman que está soltero y es su era “bad boy”.

Ben fue captado con un corte de cabello moderno, rapado a los lados y con cabello en la zona superior, además que lució una chaqueta de cuero negra, jeans grises, lentes oscuros y botas negras.

Además, el actor no llevaba su anillo de bodas en esta ocasión, a diferencia de las otras veces que sí lo ha lucido y se veía muy tranquilo y saludando a los paparazzis.

“Wow que bien se ve”, “se nota que está soltero”, “ya no lleva su anillo y se ve mejor que nunca”, “ese look le queda muy bien”, “se ve diferente y muy guapo”, “no quedan dudas que está soltero”, “está en su bad boy era”, “se ve muy guapo Ben”, “se ve hermoso y está brillando sin JLO”, “como se ve que la esposa le hacía mal”, y “el mejor look y más sexy que he visto de Ben”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Unas fuentes aseguraron al Daily Mail que la pareja firmó los documentos del divorcio, pero están esperando el “momento adecuado” para emitir un comunicado, en el que planean decir lo mucho que lucharon para que funcionara pero no lo lograron.

Este sería el cuarto matrimonio fallido para la cantante y el segundo para el actor, pues el primero fue con Jennifer Garner, con quien tuvo a sus tres hijos y con quien al día de hoy lleva una relación cordial y sana.