“Sin vergüenza es tan solo lo que eres”: la impactante predicción de Cazzu sobre su relación con Nodal que se hizo realidad

Sin duda alguna, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha ganado la admiración de muchos por la manera en la que ha manejado la situación de Nodal y su nuevo matrimonio con Ángela Aguilar a los pocos meses de terminar con ella.

Sin embargo, ¿la rapera argentina predijo su futuro? Así fueron sus palabras: “Sin vergüenza es tan sólo lo que eres, qué te piensas, que me quedaré llorando”.

Así predijo Cazzu todo lo que vivió con Christian Nodal en su relación

De acuerdo a la información consignada por el sitio web Soy Carmín, Cazzu es una cantante que se distingue fácilmente por sus temas, es una mujer que no anda por las ramas y cuando quiere expresar su sentir, el trap es el arma preferida y más valiosa. Ella ha sabido sobrevivir en el mundo de un género mayormente lleno de hombres.

No obstante, su voz es tan versátil, tiene un lado dulce que encanta a miles de personas. Así se pudo apreciar recientemente cuando cantó Como una flor de Selena Quintanilla y los halagos le llovieron rápidamente.

Por otro lado, las redes han recordado cuando cantó Sin vergüenza es tan solo lo que eres. Era una Cazzu que no se imaginaba todo lo que tendría que vivir al lado de Christian Nodal. Así dice la letra.

Cazzu cantó con todo el alma y el corazón: “Sin vergüenza es tan solo lo que eres”

“Sin vergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí Que te piensas Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti”.

Rápidamente el video se volvió nuevamente viral en redes y decenas de internautas comentaron halagos a la rapera argentina: “cazzu tiene una voz muy linda”, “Cazzu me encanto”, comentaron algunos usuarios en TikTok.