“Me representa”: Ángela y Christian aparecen por primera vez como esposos y su músico se roba la atención

La pareja del momento: Ángela Aguilar y Christian Nodal, hicieron su primera aparición en público tras a atropellada boda que tuvieron el pasado 24 de julio. Ellos han usado sus redes sociales para compartir algunas imágenes de lo felices que están en su “luna de miel”.

Ellos vivieron sus primeros días como esposos en Los Cabos, a borde un yate, donde descansaron. Él venía de una gira por Europa, mientras ella de unos conciertos por Estados Unidos junto a su padre Pepe Aguilar, con el show “Jaripeo hasta los huesos”.

Este fin de semana, los dos volaron a Mazatlán, México, para ofrecer un espectáculo, que se dice no cubrió toda la plaza y que, al parecer, fue vergonzoso para Nodal. Lo cierto es que, en pleno concierto, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” invitó al escenario a su pareja, como lo hizo también con Belinda y Cazzu, solo que esta oportunidad ellos tienen un estatus civil diferente.

Él estuvo interactuando con el público cuando los sorprendió: “Señora esposa, ¿quiere salir a saludar?”. Ella de inmediato se levantó de donde estaba y caminó hasta Nodal, quien la recibió con una gran sonrisa y un beso. Ella vestía un pantalón cargo ocre y blusa sin mangas, ceñida al cuerpo que dejó ver su vientre plano, para callar a quienes afirman que el noviazgo de dos meses terminó en una boda fue por amor y no por un bebé.

Sin embargo, en días pasados, Christian publicó en sus redes sociales un mensaje que rápidamente borró, pero que de igual forma fue captado por los fans, en el que se leía: “Lo angelitos caen del cielo: 02/2025″. Fue entonces cuando la hipótesis de un embarazo cobró más fuerza.

Él me representa: El músico de Nodal que captó toda la atención

El momento de la pareja debutando como esposos en un show, no se lo robaron ellos, como era de esperarse, sino el guitarrista que quedó en medio de los dos cuando fue captado del video. Los artistas que estaban en el show, algunos rieron, mientras que otros mostraron su cara de hastío, como el del guitarrista.

Esto no pasó desapercibido para los internautas, quienes de inmediato lo comentaron en las diferentes publicaciones sobre los cantantes. Escribieron: “La cara de los músicos 😂”, “La cara del guitarrista jajajaja ¿Dónde he visto esto? ¿Con quién más? 😂”, “El guitarrista con cara de: Chamaca, ya déjanos trabajar 🤣”, “La cara de los músicos me representa”, “El guitarrista me representa 😜”, “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” y “La cara del guitarristas diciendo: ¡Qué asco! 🤢 jajaja jajajaja”.

Nodal también cantó “Como la flor”, tema que unos pocos días atrás su expareja, Cazzu, y madre de su hija Inti (10 meses). también cantó en un programa de radio argentino llamado ‘Esto es ¡FA!’. Se dijo que fue una indirecta para la pareja, al decir decir: “Yo sé que tienes un nuevo amor; sin embargo, te deseo lo mejor (...) Me marcho hoy, yo sé perder...”.