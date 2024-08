Nodal y Ángela Aguilar son una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo debido a que su relación comenzó muy pronto para muchos, ya que el cantante estaba con Cazzu.

Y es que no habían pasado ni dos semanas de haber anunciado su ruptura con la argentina, cuando confirmó su relación con Ángela, y hace dos semanas se casaron, dejando claro que van muy en serio.

A través de las redes los famosos han compartido parte de su relación, su boda, sus vacaciones, y su luna de miel, y evidencian que no les importa el qué dirán ni las críticas.

Y es que miles siguen culpando a Ángela Aguilar por la ruptura de Nodal y Cazzu y también la atacan porque aseguran que está dejando a una niña sin su papá, pues el cantante tiene meses sin ver a su hija.

“Me parece de quinta”, Amigo de Ángela Aguilar critica a Cazzu y los fans salen en su defensa

Ante esto, muchos de los amigos de Ángela Aguilar han salido a defenderla, como Jomari Goyso, quien es estilista y conductor en el programa Despierta América, y es gran amigo de la cantante y la familia Aguilar.

De hecho, el conductor fue uno de los pocos invitados a la famosa boda y fue testigo por parte de Ángela, por lo que ha salido a defenderla y aunque no criticó directamente a Cazzu, hizo molestar a sus fans por una razón.

“Lo que me parece más peligroso es que en las redes sociales se convierten en noticia muchas cosas que son mentira y he visto que ponían que Cazzu ha reaccionado con una canción y eso es totalmente mentira. Cazzu no ha reaccionado, Cazzu no ha cantado esa canción que lo habéis repetido 20 veces, pero la gente confía y dice y lo hace ver y termina siendo una mentira verdad”, dijo el conductor en el programa.

Y además, destacó “ cuál es la necesidad de las mujeres, es una canción de una mujer para tirar a otra mujer, y realmente, a final de cuentas saben que vuestra historia la saben vosotras mismas, no la otra, para mí es como de quinta”, l o que molestó a miles.

“Yo le tenía una admiración a ese tipo pero con su doble moral el mismo se bajó de su trono”, “Ayyyy Callate!! que Cazzu salga a facturar 😂😂”, “Lo que es de quinta es el actuar de nodal y Ángela”, “Más de quinta defender un tipa que le quito el padre a un bebé eso es lo más bajo”, “Cuanto te pagaron ?”, “Tapadera de la Angela mejor no digas nada jomany”, “Defendiendo lo indefendible 🙄”, “con Cazzu no te metas, tienes una amiga que da vergüenza”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El famoso sabía que su comentario no caería bien por lo que advirtió “obviamente cualquier cosa que digo yo se puede sacar de contexto porque conozco a la familia Aguilar, pero aquí es independientemente de lo que ellos piensen es que me parece de quinta”.