“¿La nueva cabra?”: ella es Rebeca Andrade la gimnasta brasileña que ‘desplazó’ a Simone Biles

Para el mundo deportivo ha sido toda una proeza y un trabajo de constancia y lucha lo que ha logrado la gimnasta Rebeca Andrade, quien tuvo que saltar muy alto para alcanzar a Simone Biles, quien ha sido considerada la “Greatest Of All Time”, o “la más grande de todos los tiempos”.

Andrade ganó este lunes la final del ejercicio de suelo, con lo que se lleva a casa la medalla de oro.

Con su espectacular rutina, que obtuvo un puntaje de 14,166, la brasileña superó lo hecho por la leyenda estadounidense Simone Biles, quien también logró una rutina de ensueño, pero su puntuación se quedó en 14,133 para obtener la presea de plata.

“Goldie, la cabra” rendida ante Andrade

La gimnasta estadounidense Simone Biles es la primera deportista en poseer su propio emoji en X (antes Twitter): una cabra. La cuatro veces campeona olímpica estadounidense fue homenajeada así por la red social haciendo alusión a GOAT, una palabra en inglés que significa “cabra” pero que se usa como acrónimo de “Greatest Of All Time”, o “la más grande de todos los tiempos”.

GOAT ya se ha usado en el pasado para definir a otros deportistas, desde el futbolista argentino Lionel Messi hasta el quarterback estadounidense Tom Brady o el tenista Roger Federer, reseñó el portal BBC Mundo.

Pero el emoji que aparece en las redes sociales al usar la etiqueta #SimoneBiles o #Simone es el primero usado exclusivamente para un deportista en la red social.

Lo cierto es que la brasileña de 25 años le pisó los talones “Goldie, la cabra” en los JJ. OO. París 2024 y se alzó como la nueva “Greatest Of All Time”, pues su victoria la convirtió en la primera atleta en superar a Biles en salto en esa competición desde 2015. Andrade también ganó la medalla de oro mundial en la prueba completa en 2022.

¿Quién es Rebeca Andrade?

Rebeca Andrade nació el 8 de mayo de 1999 en Guarulhos (São Paulo, Brasil). Comenzó a entrenar a la temprana edad de cuatro años en el gimnasio Bonifácio Cardoso, reseñó el portal AS.

Cinco años después se trasladó al sur del país y a los 10 ya fichó por el club Flamengo Río de Janeiro, en el que se haría con el trofeo brasileño de gimnasia artística.

Su prometedora carrera estuvo a punto de truncarse en varias ocasiones por las complicadas lesiones de rodilla que la obligaron a pasar tres veces por el quirófano entre 2015 y 2019.

En Tokio 2020 su mala fortuna se vio compensada con la medalla de oro en salto y la de plata en competición general.

Hoy, Andrade es una de las mejores atletas del mundo, compitiendo de cerca contra la ya histórica Simon Biles.

Convertida en una estrella en las redes sociales

Según el diario La Razón, Andrade es seguida por 4,3 millones de personas en Instagram e inspiración para una nueva generación de gimnastas brasileñas, quien ha llenado tanto de de orgullo a su país que el presidente Lula Da Silva la ha felicitado en sus redes.

“Rebeca Andrade, felicidades por la segunda medalla en la prueba individual más completa de la gimnasia artística. Orgullo de nuestro país”, escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la red social X.

Esta joven conoce muy bien que el camino al éxito está lleno de obstáculos .

“Sé que es una responsabilidad, pero no me siento presionada y no lo siento como un peso, porque sé que no estoy obligada a volver a mi país con medallas”, aseguró en una entrevista con la AFP antes de pasar a ser una de las atletas en competencia para París 2024.