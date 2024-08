Hija de Bruce Willis normaliza la lactancia materna y dejan ver lo peor de las redes

La lactancia materna se ha mantenido como un tabú a lo largo de los años y han sido varias famosas las encargadas de visibilizar y normalizar esta práctica que atraviesa cada mujer que se convierte en madre. Ahora le ha tocado el turno a Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore.

Fue el pasado 18 de abril cuando la actriz de 35 años se convirtió en madre junto a su novio Derek Richard Thomas y desde entonces ha mostrado cómo es su nueva vida, al distribuir su trabajo como madre con su carrera profesional.

Y es que mientras se tomó un descanso de las grabaciones de la película ‘Broken Trail’ con Graham Greene y Jeff Fahey, ha decidido postear en su cuenta en Instagram uno de sus momentos más íntimos junto a su pequeña al amamantarla.

Las criticas a hija de Bruce Willis por su lactancia que muestran lo peor de la sociedad

A través de su cuenta en Instagram, Rummer Willis ha decidido colgar un carrusel con distintas imágenes donde se le ve dándole de comer a su pequeña de manera casual.

“Sé que llego un poco tarde al juego. Pero podría perderse la celebración #worldbreastfeedingweek. Me siento tan agradecida de que nuestro viaje haya sido tan increíble. La lactancia materna ha sido una de las experiencias más alegres y unidas de mi vida con Lou, quien todavía está amamantando a los 16 meses. No sé cuándo pararemos, pero estoy seguro de que lo averiguaremos juntos”, dijo sobre el evento ‘Cerrando la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos’ de la Organización Mundial de la Salud que se realizará del 1 al 7 de agosto.

Asimismo, habló sobre como la lactancia ha sido satisfactoria para ella gracias al apoyo que ha recibido, destacando que no le sucede lo mismo a otras mujeres.

“Este viaje ha estado lleno de facilidad y gracia, y me siento increíblemente privilegiado porque sé que este no es el caso para todos. Lo que me importa profundamente es crear un espacio para apoyar a las mujeres en su viaje de lactancia materna, para que todas puedan experimentar la alegría y la conexión que trae. Lamentablemente, muchas mujeres carecen del apoyo y la atención necesarios, especialmente durante esos primeros días críticos en los hospitales. También hay tantas personas y proveedores de atención difundiendo información errónea en las redes sociales que puede ser devastador para tu viaje con la lactancia materna. Grito a las increíbles mujeres que ayudan a apoyarme en este increíble viaje @demimoore @loveofalittleone @thevitalwoman”, agregó.

Pese a su mensaje y llamado a concientizar sobre la lactancia, las criticas no faltaron en su posteo pues distintos usuarios criticaron la manera en la que quedó expuesta, sin embargo, otros internautas se encargaron de apoyarla.

“No crees que debe ser algo privado?”, “¿Es esto necesario?”, “Es un momento hermoso para ti lo entendemos pero el mundo no necesita ver esto lo debería haber dejado en privado”, “Ya nada es privado. Las mamás lo saben, no hay necesidad de publicar esto”, “Son tan hermosos esos momentos”, “Ella es una madre orgullosa y está expresando la belleza del vínculo entre una madre e hijo”, han sido algunos comentarios.