El tajante gesto de Kate Middleton y William con Meghan Markle en el día de su cumpleaños

El pasado domingo 4 de agosto, Meghan Markle vivió uno de los días más especiales de su vida. La esposa del príncipe Harry celebró sus 43 años de edad y lo hizo como más le gusta. La duquesa de Sussex pasó el día rodeada por las personas que más quiere. Su esposo, los hijos que tienen juntos, su madre, familiares y amigo. La actriz se vio rodeada de mucho cariño en mejor refugio, lejos de la polémica, en Montecito, California.

Kate Middleton y William no felicitaron a Meghan Markle el día de su cumpleaños

No obstante, Meghan Markle no pudo evitar que la polémica empañara de algún modo la fecha más señalada para ella. ¿La razón? La decisión que el príncipe William y Kate Middleton tomaron al respecto, según la información consignada por el sitio web Lecturas.

Harry / Meghan Markle / Kate Middleton / William Los hermanos siguen enemistados. (WPA Pool/Getty Images)

Los príncipes de Gales, el día del cumpleaños de Meghan Markle, no tuvieron algún tipo de gesto con ella. Al contrario de lo que pasaba años atrás, el príncipe William y Kate Middleton no se molestaron en felicitar a su cuñada vía online. Esta es una de las maneras más claras para dejar claro su ya irreparable distanciamiento.

Una prueba más de su irrevocable distanciamiento

Se trata de algo que se ha hecho en más de una ocasión desde que a Kate Middleton le diagnosticaron el cáncer. No han respondido a los deseos del príncipe Harry y Meghan Markle, no han querido reunirse con el duque de Sussex en sus visitas a Londres y no felicitaron a la antigua actriz, lo que ha sido visto como una nueva declaración de intenciones en ese sentido.

Fue en el año 2022, cuando Kate Middleton y el príncipe William felicitaron por última vez a Meghan Markle el día de su cumpleaños. En ese día, los príncipes de Gales compartieron una fotografía y la subieron a la sección de historias de Instagram con el escrito “deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex.