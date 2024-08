Briggitte Bozzo se hizo cirugía plástica por importante razón: ¿a qué procedimiento se sometió?

Si hay algo que siempre ha distinguido a Briggitte Bozzo, además de su gran talento artístico, personalidad carismática y epatante belleza, es su gran transparencia en cuanto a su vida personal.

A lo largo de su carrera, la actriz se ha mostrado muy abierta a compartir con sus millones de seguidores tanto alegrías, como tristezas y desafíos, incluyendo las cirugías a las que se sometió.

La cirugía plástica a la que Briggitte Bozzo se sometió a los 18 años

Una de las operaciones que la estrella de origen venezolano se hizo y divulgó en sus redes sociales fue una mamoplastia de reducción a sus 18 años de edad en plena pandemia del coronavirus.

En julio de 2020, la actriz de telenovelas compartió en su perfil de Instagram que se había realizado una reducción de mamas debido a que su tamaño le estaban ocasionando problemas de salud.

“Me hicieron una reducción de busto porque me estaba causando una escoliosis y me estaba lastimando mucho la espalda, entonces me tuvieron que hacer una reducción”, explicó.

La escoliosis, de acuerdo a la Clínica Mayo, es una “desviación lateral de la columna vertebral que, la mayoría de las veces, se diagnostica en adolescentes”. Los casos suelen ser leves en su mayoría.

No obstante, algunos se agravan con el crecimiento y puede llegar a ser incapacitante. Si la desviación es grave “reduce el espacio dentro del pecho”, lo que entorpece el trabajo de pulmones.

En cuanto al tratamiento, depende de la gravedad. En algunos casos, se amerita el uso de aparatos ortopédicos para atajar su progresión; mientras, las curvas más graves pueden necesitar cirugía.

“Perdí mucha sangre en la cirugía”

Bozzo aseveró que el procedimiento se realizó en un lapso de cinco horas y no hubo ninguna complicación, pero sabía que la recuperación sería la parte más desafiante del complejo proceso.

“La verdad es que nunca en la vida había entrado al quirófano, estaba muy nerviosa (…). Perdí mucha sangre en la cirugía y por eso he tenido la presión baja y cosas así”, agregó.

Días después de compartir esta experiencia, la famosa mostró los resultados de la cirugía y dejó entrever la cicatriz que le dejó a través de las historias de su perfil en la red social.

“Ya me siento un poco mejor (…). No puedo hacer muchos movimientos ni hacer movimientos bruscos, pero ya me siento mucho mejor”, expuso a sus followers.

En esa oportunidad, Briggitte además admitió ante sus fieles fanáticos que recuperarse físicamente no estaba siendo nada fácil, puesto que le abrieron tres capas de piel y era “complicado”.

“Voy cicatrizando bastante bien. Estoy haciendo todo lo que el doctor me ha dicho. Lleva su tiempo que la piel se cierre bien y cicatrice bien. Ahí voy”, señaló con optimismo.