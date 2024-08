Belinda reaparece con su más radical y atrevido cambio de look e impacta a las redes: “Luce irreconocible”

Una de las figuras más relevantes de la escena musical y artística mexicana es Belinda. La princesa del pop latino cuenta con miles de seguidores y cada una de sus acciones se convierte rápidamente en comentario obligado de las redes sociales y de la prensa del mundo del entretenimiento.

Y eso justamente aconteció en las últimas horas luego que la cantante reapareciera con un radical cambio de look que dejó con la boca abierta a todos.

El drástico cambio de look de Belinda

La mexicana se encuentra grabando el videoclip de su nueva canción “La mala” y dentro de ese marco presentó su nuevo look.

En sus historias de Instagram, compartió una foto y un video en donde aparece con las cejas decoloradas, por lo que pareciera que no las tuviera.

En ese sentido, Belinda dio a conocer los detalles detrás de su nuevo look. “Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look. Antes, jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora hasta las cejas!!”, expresó.

“Gracias a esta nueva etapa y a estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo. Estamos literalmente haciendo una mini película para ‘La mala’, 48 horas de rodaje sin parar”, afirmó.

Belinda (Captura Instagram @belindapop)

El nuevo look de la mexicana generó revuelo en redes, dejando diferentes reacciones entre los seguidores de la artista.

“Luce irreconocible”, “se mira muy rara” y “hasta sin cejas Belinda se ve hermosa”, fueron parte de los comentarios en redes.