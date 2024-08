“Repite los mismos patrones”: el gesto de Nodal a Ángela durante su concierto por el que aseguran que “no hay amor”

Christian Nodal hizo una pausa a su luna de miel con Ángela Aguilar para cumplir con una de las fechas que tenía pactadas en su agenda, trasladándose de Los Cabos hasta Mazatlán, Sinaloa, haciendo una presentación desde el estadio ‘El Encanto’, donde el cantante dedicó un gesto a su ahora esposa que rápidamente se viralizó en redes sociales y que provocó una ola de comentarios por parte del público.

PUBLICIDAD

Fue así que la noche del sábado 3 de agosto, los amantes del mariacheño, disfrutaron de los mejores éxitos en vivo de Christian Nodal, sin embargo, lo que llamó la atención de los asistentes, fue que en el lugar se encontraba su ahora esposa, Ángela Aguilar, haciendo que los malos comentarios en contra de la pareja comenzaran a surgir.

Esta sería la primera aparición pública de la pareja desde que el miércoles 24 de julio, se dieron el ‘sí acepto’ en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, a la que acudieron únicamente 45 invitados entre amigos y familiares, siendo esta, una de las más polémicas y comentadas en lo que va del año.

Christian Nodal detiene su concierto en Mazatlán por Ángela Aguilar

Cuando parece que la polémica entre Nodal y Ángela Aguilar parce cesar, nuevos detalles de su relación y especulaciones comienzan a surgir, sin embargo, habría sido el cantante el que se colocó bajo la mira del público, luego de detener por un momento su concierto en Mazatlán para que su esposa saliera a saludar a sus fans, actor que fue grabado por los presentes y que causó revuelo en redes sociales.

El cantante, de 25 años, encendió las luces del estado ‘El Encanto’ y detuvo su presentación comentando: “Señora esposa, ¿quiere salir a saludar?”, y es que Ángela Aguilar se encontraba en la parte de arriba del escenario con los miembros del staff de Nodal disfrutando del concierto, pero, tras este comentario, la hija de Pepe Aguilar bajó para saludar al público y refrendar su amor por su esposo con un beso frente al público.

Señora esposa quiere salir a saludar? Ángela Aguilar sale un momento para saludar a los fans que aclamaban su presencia durante el concierto de Christian Nodal esta noche en Mazatlán, Sinaloa. pic.twitter.com/eo6Gt4CHCO — Christian Nodal (@NodalEncantada) August 4, 2024

Mientras Nodal estaba empapado por el inclemente clima de Mazatlán, que lo recibió con una fuerte lluvia, Ángela Aguilar presumió un look de body blanco y unos pantalones de pinzas estilo baggy, al que sumó un pequeño bolso.

Las críticas a Nodal tras subir al escenario a Ángela Aguilar

Aunque la emoción del público que presenció el momento en el que la joven pareja presumía por primera vez de forma pública su amor, con distintos gritos y vítores en los que se escuchaba: “qué cante, qué cante” y “beso, beso, beso”, los comentarios en redes sociales, no perdonan que Nodal haya cometido una supuesta infidelidad a la madre de su hija, Julieta Cazzuchelli.

PUBLICIDAD

Aunque hubo quienes dejaron mensajes de apoyo a la pareja, los internautas arremetieron contra Nodal recordándole que este gesto más que verse como algo amoroso, recordaba que había hecho exactamente lo mismo con Belinda y con Cazzu en el pasado, retomando, una vez más que el cantante está siguiendo los mismos patrones.

“No lo deja ir a los conciertos solo... tiene que cargar con la mujer”, “pienso que el no la quiere, es mi percepción pocas veces me equivoco, el se ve más bien como si hubiera ganado un trofeo que estuvo intentando ganar desde hace tiempo y al fin lo logró. Ella en cambio se comporta como alguien que intenta demostrar que se lo quito a la otra. El al fin le demostró a la familia de ella que ya no podían meterse porque ella ya era mayor y ahora el es quien manda”, “Beli también salió a saludar”, “Eso o hemos visto antes, nada sorprendente”, “Cree que está con Belinda, pero no ya se le hizo”, “Mismo patrón con todas las parejas. No hay falla”, “Hace lo mismo con todas aburre”, “Repite patrones, clásico de psicopatía narcisista”.