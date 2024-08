El reality show de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado polémica en los últimos días tras algunos de los señalamientos de parte del público; no obstante, recientemente Nicola Porcella se robó la atención al revelar un aspecto del programa de Televisa.

La primera temporada se convirtió en un éxito por la personalidad de cada uno de los participantes, pero con la nueva entrega, la producción intentó cambiar la fórmula con los habitantes que ingresaron desde hace dos semanas, dando como resultado que el público reaccione a todos los cambios.

Nicola Porcella revela por accidente presunto fraude en LCDLFM

Después de dos semanas de transmisiones, la producción del reality show comienza a ser señalada por ciertas inconsistencias en la competencia, especialmente por las supuestas violaciones a las reglas de algunos de los participantes, es por ello que el público ha hecho evidente su descontento.

En medio de los señalamientos, en redes sociales se volvió viral un clip, en el que aparece Nicola Porcella hablando del desempeño de Agustín Fernández; sin embargo, llamó la atención, ya que aseguró que permanecerá por 10 semanas, por lo cual los usuarios piensan que se trata de un fraude.

“Él no va a pelear, a Agustín no lo vas a ver discutir, las 10 semanas que él este, no va a discutir”, comentó frente a sus compañeros panelistas.

Pese a que los fanáticos de Nicola Porcella aseguran que dijo un número al azar, es decir, sin objetivos de revelar nada en especial, algunos usuarios consideran que habría confirmado que cada uno de los habitantes están contratados para permanecer por un número de semanas en específico.

¿Cuánto se llevará el ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2′?

Galilea Montijo fue la encargada de responder las dudas referentes al premio que se llevará el participante que llegue hasta la última etapa; de acuerdo con la conductora la recompensa será de 4 millones de pesos; es decir, la misma cantidad que se llevó Wendy Guevara, ganadora de la primera entrega.