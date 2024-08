Defensores de Cazzu inundan con críticas a Christian Nodal por nuevas fotos con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar están disfrutando de su luna de miel, tras haberse casado en una ceremonia civil el pasado 24 de julio. Este viernes el cantante mexicano publicó románticas fotos de él navegando con ella a bordo de un yate en altamar, pero más que buenos deseos, le llueven los comentarios de críticas y de apoyo a su ex Cazzu.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ publicó varias fotografías en las que se le ve en un yate, en una él estopa revisando su teléfono, en otra se ve su brazo moviendo las piezas de un juego de mesa, en una más maneja el yate, en otra está besándose con Ángela Aguilar a la luz del atardecer, en una más está ella, y por ultimo un video de la luz sol al atardecer en la playa.

Hasta este sábado, la publicación de Nodal tenía más de 742 mil comentarios y más de 21 mil comentarios, pero entre los mensajes que recibió, más que buenos deseos para ellos como pareja, abundan las críticas de los defensores de su ex, la también cantante Cazzu, con quien él tuvo a su primera hija, la pequeña Inti, de 10 meses de edad.

“Amamos a Cazzu”, “cuando la engañe nos hacemos los sorprendidos”, “sin responsabilidad parental”, “te hubieras agarrado una con más cabello, cuando se divorcien, no va a tener como cerrar ciclos”, “ni Anuel se animó a tanto”, “anda como si nada sin ver a la hija, bueno hijoooos, presumiendo a la Dora la separadora”, “yo no podría estar con un hombres que dejó a la madre de su hija tirando y se casó con otra al mes que no le quiere pagar la mantención como se debe y publica más foto de su perro que de su hija”, “si la engaña voy personalmente hasta México a reírme en su casa”, son algunos comentarios en el post de Nodal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio en una hacienda de Morelos, México. Se dice que ella está embarazada, pero hasta ahora, solo se trata de rumores porque ellos no lo han confirmado.

La pareja anunció su relación días después de que él dio a conocer su ruptura con Cazzu. De allí, que los seguidores de la trapera se esmeren en críticas en contra del mexicano y de la hija de Pepe Aguilar, ya que no descartan que la separación haya sido por una infidelidad de ellos.