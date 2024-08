Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de intentar obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad

Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de intentar que ella firme un acuerdo de confidencialidad de 8,5 millones de dólares relacionado con sus acusaciones de abuso contra su ex.

En documentos judiciales presentados en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el jueves 25 de julio y obtenidos por PEOPLE, los abogados de Jolie, de 49 años, argumentaron a favor de una moción reciente para obligar a Pitt, de 60 años, a revelar comunicaciones personales, que los abogados de Pitt describieron como “de amplio alcance e intrusivas” en una presentación separada.

Demandas

En 2022, Pitt demandó a Jolie por vender su participación en Château Miraval, la bodega de la que eran copropietarios, alegando que ella violó un acuerdo previo de que ninguno de los dos lo haría a menos que la otra persona lo aprobara.

La pareja también se ha involucrado en una batalla legal separada relacionada con la custodia de sus hijos, la mitad de los cuales ya han alcanzado la mayoría de edad: Maddox, de 22 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16 años.

¿Qué intenciones tiene Jolie con la nueva demanda?

En los nuevos documentos judiciales, los abogados de Jolie dijeron que Jolie “no estaba actuando con malicia ni con la intención de dañar a Pitt en respuesta a cualquier fallo de custodia” cuando vendió su parte de Miraval en 2021.

“En cambio, fue Pitt quien se negó a comprar su participación a menos que recibiera su nuevo acuerdo de confidencialidad ampliado, ejecutable mediante una retención de 8,5 millones de dólares específicamente diseñada para obligarla a guardar silencio sobre su abuso y encubrimiento”, se lee en los documentos judiciales.

Defensa de Jolie

Los abogados de Jolie también dijeron: “Si bien Pitt presenta un argumento que, en la práctica, es un argumento obsoleto sobre la privacidad de la violencia doméstica para proteger su abuso, su argumento no es la ley, al menos no en este siglo, y no cita ninguna autoridad que le otorgaría protecciones tan injustificadas”, se lee en los documentos judiciales. “En cualquier caso, renunció a cualquier protección de la privacidad cuando demandó a Jolie”.

En documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE el 15 de julio, los abogados de Pitt pidieron que se rechazara la moción de Jolie. Afirmaron que Jolie quería que él presentara comunicaciones “sobre temas tan delicados como la terapia a la que se sometió voluntariamente” a raíz del viaje en avión familiar de 2016 que condujo a su divorcio, incluso después de que Pitt se ofreciera voluntariamente a presentar “documentos suficientes para demostrar todo lo que ocurrió en el vuelo”.